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Як із майбутнього: будинок у Києві викликав захват у західних журналістів (фото)

Київ, Понеділок 19 жовтня 2020 19:17
Як із майбутнього: будинок у Києві викликав захват у західних журналістів (фото)
Самий сучасний скляний будинок в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У виданні будинок в Києві називають першим кроком до сучасної архітектури приватних будинків в Україні

Один з приватних будинків, побудований популярною українською архітектурною компанією, потрапив у всесвітньо відомий журнал Archdaily. Журналісти звернули увагу на розкішний проєкт приватного будинку, який нагадує кадри з фільмів про майбутнє. Як виглядає будинок і що говорить про ідею архітектор – розповідається в статті на Archdaily.

Архітектурний витвір було названо FUTAGO House. В перекладі з японської означає "близнюки". Таку назву він отримав через те, що він складається з двох однакових частин. Частини склали з двох симетричних бетонних кубів, розташованих на загальній основі. У білому інтер'єрі чимало кольорових акцентів.

Як із майбутнього: будинок у Києві викликав захват у західних журналістів (фото)

Як із майбутнього: будинок у Києві викликав захват у західних журналістів (фото)

Як із майбутнього: будинок у Києві викликав захват у західних журналістів (фото)

Як із майбутнього: будинок у Києві викликав захват у західних журналістів (фото)

Як із майбутнього: будинок у Києві викликав захват у західних журналістів (фото)

Як із майбутнього: будинок у Києві викликав захват у західних журналістів (фото)

Як із майбутнього: будинок у Києві викликав захват у західних журналістів (фото)

Скляний будинок FUTAGO (фото: Archdaily)

"Футаго – це чистий аркуш паперу, у якому злилися тонни бетону, скла, пристрасті та сили людського духу", – розповідає архітектор.

При цьому, як передає видання, власники будинку роками були прихильниками класики. Тепер же вони висловили бажання зробити сучасний мінімалістичний інтер'єр.

Як із майбутнього: будинок у Києві викликав захват у західних журналістів (фото)

Як із майбутнього: будинок у Києві викликав захват у західних журналістів (фото)

Як із майбутнього: будинок у Києві викликав захват у західних журналістів (фото)

Як із майбутнього: будинок у Києві викликав захват у західних журналістів (фото)

Скляний будинок FUTAGO (фото: Archdaily)

Будинок називають продовженням природи й одночасно її опозицією. Для основи використовували 20 тонн бетону. Було вирішено використовувати матеріал українського виробника – адже везти бетон з-за кордону дорого і неекологічно.

У приміщенні є скляні двері висотою майже п'ять метрів і чимало скляних стін. Ексклюзивні склопакети для проєкту виготовили в Одесі. Кожен з них важить близько тонни.

Як із майбутнього: будинок у Києві викликав захват у західних журналістів (фото)

Як із майбутнього: будинок у Києві викликав захват у західних журналістів (фото)

Скляний будинок FUTAGO (фото: Archdaily)

У західному виданні зазначають, що FUTAGO house є першим кроком до сучасної архітектури приватних будинків в Україні.

Нагадаємо, що раніше у Кличка внесли в перелік об'єктів культурної спадщини "тарілку" на Либідській.

Раніше ми писали, що в Києві планують реконструювати Центральний автовокзал. З'явилися фото проєкту.

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