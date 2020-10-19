Як із майбутнього: будинок у Києві викликав захват у західних журналістів (фото)

Самий сучасний скляний будинок в Україні (колаж: РБК-Україна)

У виданні будинок в Києві називають першим кроком до сучасної архітектури приватних будинків в Україні

Один з приватних будинків, побудований популярною українською архітектурною компанією, потрапив у всесвітньо відомий журнал Archdaily. Журналісти звернули увагу на розкішний проєкт приватного будинку, який нагадує кадри з фільмів про майбутнє. Як виглядає будинок і що говорить про ідею архітектор – розповідається в статті на Archdaily.

Архітектурний витвір було названо FUTAGO House. В перекладі з японської означає "близнюки". Таку назву він отримав через те, що він складається з двох однакових частин. Частини склали з двох симетричних бетонних кубів, розташованих на загальній основі. У білому інтер'єрі чимало кольорових акцентів.

Скляний будинок FUTAGO (фото: Archdaily)

"Футаго – це чистий аркуш паперу, у якому злилися тонни бетону, скла, пристрасті та сили людського духу", – розповідає архітектор.

При цьому, як передає видання, власники будинку роками були прихильниками класики. Тепер же вони висловили бажання зробити сучасний мінімалістичний інтер'єр.

Скляний будинок FUTAGO (фото: Archdaily)

Будинок називають продовженням природи й одночасно її опозицією. Для основи використовували 20 тонн бетону. Було вирішено використовувати матеріал українського виробника – адже везти бетон з-за кордону дорого і неекологічно.

У приміщенні є скляні двері висотою майже п'ять метрів і чимало скляних стін. Ексклюзивні склопакети для проєкту виготовили в Одесі. Кожен з них важить близько тонни.

Скляний будинок FUTAGO (фото: Archdaily)

У західному виданні зазначають, що FUTAGO house є першим кроком до сучасної архітектури приватних будинків в Україні.

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