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Я буду любить и уважать: Позитив впервые рассказал о своем разводе

Автор: Анна Шиканова

Украинский музыкант Алексей Завгородний (Позитив) признался, что со своей женой Анной Андрийчук разведен уже довольно давно. Публично об этом стало известно намного позднее и он дал право бывшей жене самостоятельно сообщить об этом общественности.

Об этом Позитив рассказал в программе "ЖВЛ" и добавил, что между ними сохранились дружеские отношения.

Он отметил, что не знал о том, что его экс-супруга расскажет откровенно о разводе в программе Насти Каменских. По словам музыканта, он не любитель публичных заявлений.

"Главное, что я ее очень люблю, как человека. И самое главное, чтобы не было никакой токсичности в этом разводе", - рассказал Завгородний.

Пара продолжает общаться и после расставания, и они вместе посетили день рождения Потапа. Как объяснил Позитив, между ними сохранились дружеские отношения.

"Мы не враги. Столько лет вместе пробыть, все, через что мы прошли…Я буду только любить и уважать такого человека. Конечно, мы всегда останемся друзьями", - объяснил музыкант.

Он признался, что развод состоялся не во время карантина, а немного ранее. Но публично об этом не стал рассказывать ни сам Завгородний, ни его супруга Анна Андрийчук, так как оба не любят говорить о личном.

Анна Андрийчук работала на телевидении, потом стала дизайнером и развивает свой собственный бренд модной одежды. С музыкантом Алексеем Завгородним она познакомилась в 2006 году. В 2013 году они официально заключили брак.

Позитив рассказал о своем разводе с женой

Напомним, ранее мы писали о том, что жена Позитива сделала признание о разводе.

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