Я буду любить и уважать: Позитив впервые рассказал о своем разводе

Он отметил, что не знал о том, что его экс-супруга расскажет откровенно о разводе в программе Насти Каменских. По словам музыканта, он не любитель публичных заявлений.

"Главное, что я ее очень люблю, как человека. И самое главное, чтобы не было никакой токсичности в этом разводе", - рассказал Завгородний.

Пара продолжает общаться и после расставания, и они вместе посетили день рождения Потапа. Как объяснил Позитив, между ними сохранились дружеские отношения.

"Мы не враги. Столько лет вместе пробыть, все, через что мы прошли…Я буду только любить и уважать такого человека. Конечно, мы всегда останемся друзьями", - объяснил музыкант.

Он признался, что развод состоялся не во время карантина, а немного ранее. Но публично об этом не стал рассказывать ни сам Завгородний, ни его супруга Анна Андрийчук, так как оба не любят говорить о личном.

Анна Андрийчук работала на телевидении, потом стала дизайнером и развивает свой собственный бренд модной одежды. С музыкантом Алексеем Завгородним она познакомилась в 2006 году. В 2013 году они официально заключили брак.

Позитив рассказал о своем разводе с женой