Подозреваемый в убийстве Шеремета подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку

Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)

Речь идет об их выступлении на брифинге, посвященном задержанию подозреваемых

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко подал иск в суд на президента Владимира Зеленского, главу МВД Арсена Авакова, замглавы Нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапку о защите чести и достоинства. Об этом сообщил в Facebook адвокат Антоненко Святослав Жерновников.

Согласно иску, речь идет о выступлении указанных должностных лиц на брифинге, посвященному раскрытию и задержанию подозреваемых, которые, по мнению следствия, совершили убийство Шеремета.

"В ходе проведения указанного брифинге было проявлено полное пренебрежение к принципу презумпции невиновности, закрепленной в ст. 62 Конституции Украины, п. 10 ст 7 УПК Украины, и полностью уничтожен принцип неприкосновенности чести и достоинства гражданина и человека, предусмотренный ст 3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституции Украины", - говорится в исковом заявлении.

Ранее Антоненко отказывался давать показания по делу. Свой поступок Антоненко объяснил тем, что считает следствие по делу Шеремета предвзятым.

Напомним, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.