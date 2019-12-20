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Подозреваемый в убийстве Шеремета подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку

Новости » Происшествия     20.12.2019 - 12:44
Подозреваемый в убийстве Шеремета подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку
Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)

Речь идет об их выступлении на брифинге, посвященном задержанию подозреваемых

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко подал иск в суд на президента Владимира Зеленского, главу МВД Арсена Авакова, замглавы Нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапку о защите чести и достоинства. Об этом сообщил в Facebook адвокат Антоненко Святослав Жерновников.

Согласно иску, речь идет о выступлении указанных должностных лиц на брифинге, посвященному раскрытию и задержанию подозреваемых, которые, по мнению следствия, совершили убийство Шеремета.

"В ходе проведения указанного брифинге было проявлено полное пренебрежение к принципу презумпции невиновности, закрепленной в ст. 62 Конституции Украины, п. 10 ст 7 УПК Украины, и полностью уничтожен принцип неприкосновенности чести и достоинства гражданина и человека, предусмотренный ст 3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституции Украины", - говорится в исковом заявлении.

Подозреваемый в убийстве Шеремета подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку

Ранее Антоненко отказывался давать показания по делу. Свой поступок Антоненко объяснил тем, что считает следствие по делу Шеремета предвзятым.

Напомним, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

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