9 важливих правил, які кожен повинен дотримуватись у сімейного лікаря

В Україні кожен повинен мати декларацію з сімейним лікарем, щоб отримувати медичні послуги швидко й доступно. Зокрема, варто знати про правила спілкування з лікарем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал Національної служби здоров'я.

Правила спілкування

Фахівці розповіли, що довготривалі відносини з сімейним лікарем будуються на відкритому спілкуванні, сповненому взаємоповаги.

Потрібно дотримуватись такої етики спілкування:

будьте ввічливими - розмову починайте з привітання, назвіть своє прізвище й ім’я

розповідайте про причину звернення, коли лікар запитає. Нагадайте результати минулого візиту чи обстеження, якщо це важливо

якщо маєте результати досліджень, яких немає в електронній медкарті, підготуйте їх завчасно

відповідайте на уточнюючі питання та не перебивайте лікаря

не розмовляйте в грубій чи агресивній формі

не маєте толерувати зневажливе ставлення до вас. Якщо це сталось, повідомте керівника медзакладу

довіряйте своєму лікарю. Це означає, що ви виконуєте його поради та призначення. І не вимагаєте направлень на обстеження, які самі собі призначаєте

цінуйте час сімейного лікаря. Не переходьте до розмов, що не стосуються вашого здоров’я

цінуйте особистий час лікаря. Не дзвоніть після закінчення робочого дня, вночі

Як укласти декларацію

Щоб укласти декларацію, знадобляться:

документ, що посвідчує особу пацієнта та/або його законного представника

документ, що засвідчує реєстрацію пацієнта в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Оберіть метод автентифікації в електронній системі охорони здоров'я:

за власним номером мобільного телефону

за електронними копіями оригіналів документів

за унікальним ідентифікатором іншого пацієнта в Реєстрі пацієнтів

Після цього медпрацівник заповнить декларацію в електронній формі та роздруковує. Один примірник залишається пацієнтові, інший - у закладі.

Важливо пам'ятати, що укладена декларація не дає права пацієнтам на безлімітний час лікаря. А побоювання залишитись без необхідної медичної допомоги на час відпустки свого сімейного лікаря є безпідставними.

На час відпустки одного лікаря заклад первинної медичної допомоги забезпечує його заміну на іншого. Незалежно від того, державна це амбулаторія, приватний центр чи лікар-ФОП.

У лікаря, що працює на заміні, пацієнт може розраховувати на весь обсяг послуг, який входить у пакет первинної меддопомоги.

Тому не слід турбувати свого сімейного лікаря під час відпустки.