Будьте уважними. Астролог дала прогноз на цю середу, 5 березня

Прогноз астропогоди на 5 березня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Окрім періоду з 12:55 до 14:30 можливі відвідування перукарні. А через ретроградність Венери краще відмовитися від пластичних операцій та серйозних одноразових косметологічних процедур", - радить Соловйова.

Окрім цього, ретроградність другої від Сонця планети не сприятиме підписанню важливих угод, новим справам та проектам, оновленню іміджу, початку нових стосунків і так далі.

"Треба бути уважними, оскільки можливі шахрайство та обман. Обережно зі словами, небезпечні пліткарство та брехня - про них швидко стане відомо оточуючим. Слова набувають найвищої сили та значення: усе сказане може реалізуватися у житті. Всі добрі побажання здійсняться", - розповіла астролог.

"Корисно вчитися говорити, працювати з логопедами, фоніатрами, позбавлятися слів-паразитів, опановувати ораторське мистецтво. Ця середа сприятлива для колективної праці.Необхідні зібраність і концентрація. Не бійтесь відповідальності за інших людей. Не бажано бути вдома наодинці, також треба долати негатив", - додала вона.



Гороскоп на 5 березня (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на середу

5 березня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Краще на цей день не планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування відносин з сусідами. Гарний час для спілкування з братами та сестрами", - нагадала астролог.

Підсилити енергетику Меркурія допоможуть бджолиний віск і вироби з нього. Також варто їсти сири твердих сортів.

Також слід пам'ятати, що до 9 березня Юпітер перебуватиму у руйнівному градусі Близнюків. А такий градус, зазначила Соловйова, приносить випробування на міцність, витривалість і витримку.

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