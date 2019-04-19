Будьте в теме: Супрун рассказала, как побороть страх перед публикой

Уляна Супрун рассказала, как побороть страх перед публикой и дала ценные советы. По ее словам, нервничать из-за выступление перед аудиторией - нормально, однако важно научиться контролировать свои эмоции. Об этом и.о. министра здравоохранения рассказала в соцсети Facebook.

В первую очередь Супрун советует обратить внимание на осанку. "Поднимите плечи и заведите их обратно, опустите лопатки. Раскройте грудную клетку, но оставайтесь расслабленными. Шея должна быть прямой", - пишет эксперт.

Чтобы успокоить тревогу, она советует представить людей, которые на Вас смотрят, в пижамах. "Все сонные, непричесанные, а вы такие свеженькие, в голове ясность, сейчас им расскажете", - советует и.о. министра здравоохранения.

Далее важно найти точку опоры, посколько, если вы будете размахивать руками и не знать, куда их деть, то тревожность только усилится. При этом важно не забывать про визуальный контакт, который поможет держать внимание и получать обратную связь.

Кроме того Уляна Супрун рекомендует более тщательно готовиться к выступлениям и четко понимать, что Вы намереваетесь сказать:

Будьте в теме. Чем лучше мы ориентируемся в теме, о которой планируем говорить, тем увереннее чувствуем себя во время речи. Продумайте вопросы, которые вам могут задать. Во время речи думайте о теме, а не о слушателях.

Не бойтесь пауз - это вам они кажутся вечностью, а слушатели могут и не заметить. Даже если вы забыли слово или сбились с мысли, попробуйте найти подсказку в презентации либо, как вариант, отшутиться.

Практикуйтесь. Если это вступительная речь - напишите ее план, текст, и несколько раз расскажите зеркалу, близким или снимите это на видео. Если это дискуссия, прямой эфир на радио или телевидении, или даже дебаты - ищите практики. Чем больше вы тренируетесь, тем лучше вы подбираете лаконичные и понятные ответы экспромтом.

Супрун рассказала, как побороть страх перед публикой (facebook.com/ulanasuprun)

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