Будьте в теме: Супрун рассказала, как побороть страх перед публикой

Супрун дала советы, которые помогут преодолеть страх перед выступлением
Уляна Супрун рассказала, как побороть страх перед публикой и дала ценные советы. По ее словам, нервничать из-за выступление перед аудиторией - нормально, однако важно научиться контролировать свои эмоции. Об этом и.о. министра здравоохранения рассказала в соцсети Facebook.
В первую очередь Супрун советует обратить внимание на осанку. "Поднимите плечи и заведите их обратно, опустите лопатки. Раскройте грудную клетку, но оставайтесь расслабленными. Шея должна быть прямой", - пишет эксперт.
Чтобы успокоить тревогу, она советует представить людей, которые на Вас смотрят, в пижамах. "Все сонные, непричесанные, а вы такие свеженькие, в голове ясность, сейчас им расскажете", - советует и.о. министра здравоохранения.
Далее важно найти точку опоры, посколько, если вы будете размахивать руками и не знать, куда их деть, то тревожность только усилится. При этом важно не забывать про визуальный контакт, который поможет держать внимание и получать обратную связь.
Кроме того Уляна Супрун рекомендует более тщательно готовиться к выступлениям и четко понимать, что Вы намереваетесь сказать:
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