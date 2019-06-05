Будьте осторожны: Супрун перечислила симптомы опасного заболевания

Супрун сделала предупреждение о ботулизме (Коллаж РБК-Украина)

Супрун объяснила, какие продукты могут вызвать опасное и смертельное заболевание

Уляна Супрун сообщила, что в регионы Украины отправилась самая крупная партия сывороток против опасного заболевания – ботулизма. Она напомнила правила безопасности, которые помогут избежать заражения этим опасным заболеванием и рассказала, какими симптомами оно проявляется.

Ботулизм – это пищевое отравление, которое возникает после употребления в пищу продуктов с ботулотоксинами. Возбудитель этого заболевания распространен в природе и образует чрезвычайно устойчивые к воздействию химических и физических факторов споры. Ботулотоксин – один из самых сильных в природе ядов и его смертельная доза для человека составляет всего 0,3 мкг.

Супрун перечислила продукты, которые не стоит употреблять, чтобы не заразиться ботулизмом:

Лучше не употреблять копченую, вяленую или соленую рыбу, если не уверены в условиях ее приготовления. Рыба может быть заражена, но выяснить это до употребления не получится. Токсины, вызывающие отравления, внешне не портят продукты. Вяленая рыба является "рекордсменкой" по количеству отравлений.

Будьте осторожны также с другими продуктами домашнего консервирования - мясом, грибами и даже овощами. Если они были плохо вымыты, неправильно или недостаточно термически обработаны, транспортировались или хранились ненадлежащим образом - также могут стать причиной инфицирования.

Забудьте о принципе "горячее сырым не бывает" - всегда тщательно соблюдайте нормы тепловой обработки продуктов.

Ботулизм - очень опасное заболевание (facebook.com/ulanasuprun)

Также Уляна Супрун рассказала о симптомах, которые появляются после отравления. Она отметила, что симптомы ботулизма проявляются через 7 -24 часа после употребления зараженной пищи.

Первый явно "ботулинический" симптом - нарушения зрения. Люди чаще всего жалуются на "сетку или туман" перед глазами, предметы двоятся перед глазами, читать довольно трудно, начинается паралич глазных мышц.

Также возникает сильно выраженная сухость во рту, тяжесть при глотании, повышенная утомляемость, мышечная слабость, головокружение. Также могут появиться кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), вздутие живота, запор, поражение мышц шеи и конечностей.

"Если есть малейшее подозрение на ботулизм, немедленно обратитесь к врачу. Успех лечения зависит от ранней диагностики и правильного лечения. Лечение ботулизма в большинстве случаев сопровождается введением ботулинического антитоксина - препарата, содержащего антитела для нейтрализации токсина. Чем быстрее пациенту введут "противоядие", тем меньше рисков будет для здоровья, осложнений и необратимых последствий", - порекомендовала Супрун.

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