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Будьте обережні: Супрун перерахувала симптоми небезпечного захворювання

STYLERЖиття    05.06.2019 - 18:58
Будьте обережні: Супрун перерахувала симптоми небезпечного захворювання
Супрун зробила попередження про ботулізм (Колаж РБК-Україна)

Супрун пояснила, які продукти можуть викликати небезпечне й смертельне захворювання

Уляна Супрун повідомила, що в регіони України вирушила найбільша партія сироваток проти небезпечного захворювання – ботулізму. Вона нагадала правила безпеки, які допоможуть уникнути зараження цим небезпечним захворюванням і розповіла, якими воно проявляється симптомами.

Ботулізм – це харчове отруєння, яке виникає після вживання в їжу продуктів з ботулотоксинами. Збудник цього захворювання поширений в природі і утворює надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів спори. Ботулотоксин – одна з найсильніших у природі отрут і її смертельна доза для людини становить лише 0,3 мкг.

Супрун перерахувала продукти, які не варто вживати, щоб не заразитися ботулізмом:

  • Краще не вживати копчену, в'ялену або солону рибу, якщо не впевнені в умовах її приготування. Риба може бути заражена, але з'ясувати це до вживання не вийде. Токсини, що викликають отруєння, зовні не псують продукти. В'ялена риба є "рекордсменкою" за кількістю отруєнь.
  • Будьте обережні також з іншими продуктами домашнього консервування - м'ясом, грибами і навіть овочами. Якщо вони були погано вимиті, неправильно або недостатньо термічно оброблені, транспортувалися або зберігалися неналежним чином - також можуть стати причиною інфікування.
  • Забудьте про принцип "гаряче сирим не буває" - завжди ретельно дотримуйтесь норм теплової обробки продуктів.

Будьте обережні: Супрун перерахувала симптоми небезпечного захворювання

Ботулізм - дуже небезпечне захворювання (facebook.com/ulanasuprun)

Також Уляна Супрун розповіла про симптоми, які з'являються після отруєння. Вона зазначила, що симптоми ботулізму проявляються через 7 -24 години після вживання зараженої їжі.

  • Перший явно "ботулінічний" симптом - порушення зору. Люди найчастіше скаржаться на "сітку або туман" перед очима, предмети двояться перед очима, читати досить важко, починається параліч очних м'язів.
  • Також виникає сильно виражена сухість у роті, тяжкість при ковтанні, підвищена стомлюваність, м'язова слабкість, запаморочення. Також можуть з'явитися короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення стільця), здуття живота, запор, ураження м'язів шиї і кінцівок.

"Якщо є найменша підозра на ботулізм, негайно зверніться до лікаря. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики та правильного лікування. Лікування ботулізму в більшості випадків супроводжується введенням ботулінічного антитоксину - препарату, що містить антитіла для нейтралізації токсину. Чим швидше пацієнту введуть "протиотруту", тим менше ризиків для здоров'я, ускладнень і необоротних наслідків", - порекомендувала Супрун.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун зробила несподівану заяву про емоційне вигоряння на роботі.

А також розповідали про те, що Уляна Супрун попередила про шкідливість кальянів.

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