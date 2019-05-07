Будьте осторожны: как распознать фальшивую долларовую купюру

Эксперты рекомендуют покупать валюту только в отделениях банках, так как в других местах высока вероятность того, что покупателю подсунут фальшивую купюру. Как определить подлинность, рассказали специалисты в материале "Сегодня".

Статистика ассоциации банковских учреждений свидетельствует о том, что в Украине каждая пятая долларовая купюра – фальшивая. Чаще всего подделывают стодолларовые банкноты, но мошенники не брезгуют и более мелкими купюрами, которые могут подсунуть между настоящими.

Украинка Катерина Филатова рассказала, что в уличном обменнике ей подсунули фальшивую двадцатидолларовую купюру и она обнаружила это уже дома.

"Все купюры были плотные, а одна – тонкая. Решила обратиться к знакомой в банк, чтобы проверить. Оказалось, что двадцатка поддельная. В общем, пятьсот гривен коту под хвост", - рассказала женщина.

Каждая пятая долларовая купюра в Украине - фальшивая (pixabay.com)

Специалисты отмечают, что в обычных уличных обменниках фальшивые купюры попадаются довольно часто и поэтому они рекомендуют обращаться в банковские учреждения. Также они объяснили, как определить фальшивую купюру на месте.

Поддельный доллар – гладкий, а подлинный шершавый.

На настоящий краска наносится рельефно, вы это сразу почувствуете руками.

Самое главное – обращать внимание на водяные знаки. Если они есть, то доллар подлинный. Технологию с водяными знаками пока не научились подделывать.

Не следует покупать валюту по низкому курсу и при покупке – обязательно забирать чек об обменной операции.

Бумага оригинальной банкноты достаточно плотная, у фальшивой – тонкая.

Как распознать фальшивую долларовую купюру (YouTube/Сегодня)

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