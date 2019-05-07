Будьте обережні: як розпізнати фальшиву доларову купюру

Фахівці стверджують, що кожна п'ята купюра в Україні фальшива
Експерти рекомендують купувати валюту тільки у відділеннях банках, так як в інших місцях висока ймовірність того, що покупцеві підсунуть фальшиву купюру. Як визначити справжність, розповіли фахівці в матеріалі "Сьогодні".
Статистика асоціації банківських установ свідчить про те, що в Україні кожна п'ята доларова купюра – фальшива. Найчастіше підробляють стодоларові банкноти, але шахраї не гребують і більш дрібними купюрами, які можуть підсунути між справжніми.
Українка Катерина Філатова розповіла, що у вуличному обміннику їй підсунули фальшиву двадцятидоларову купюру і вона виявила це вже вдома.
"Всі купюри були щільні, а одна – тонка. Вирішила звернутися до знайомої в банк, щоб перевірити. Виявилося, що двадцятка підроблена. Загалом, п'ятсот гривень коту під хвіст", - розповіла жінка.
Кожна п'ята доларова купюра в Україні - фальшива (pixabay.com)
Фахівці відзначають, що в звичайних вуличних обмінниках фальшиві купюри трапляються досить часто і тому вони рекомендують звертатися в банківські установи. Також вони пояснили, як визначити фальшиву купюру на місці.
Як розпізнати фальшиву доларову купюру (YouTube/Сьогодні)
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