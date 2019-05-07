ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Будьте осторожны: как распознать фальшивую долларовую купюру

STYLERЖизнь    07.05.2019 - 17:32
Будьте осторожны: как распознать фальшивую долларовую купюру
Как определить фальшивые доллары (pixabay.com)

Специалисты утверждают, что каждая пятая купюра в Украине фальшивая

Эксперты рекомендуют покупать валюту только в отделениях банках, так как в других местах высока вероятность того, что покупателю подсунут фальшивую купюру. Как определить подлинность, рассказали специалисты в материале "Сегодня".

Статистика ассоциации банковских учреждений свидетельствует о том, что в Украине каждая пятая долларовая купюра – фальшивая. Чаще всего подделывают стодолларовые банкноты, но мошенники не брезгуют и более мелкими купюрами, которые могут подсунуть между настоящими.

Украинка Катерина Филатова рассказала, что в уличном обменнике ей подсунули фальшивую двадцатидолларовую купюру и она обнаружила это уже дома.

"Все купюры были плотные, а одна – тонкая. Решила обратиться к знакомой в банк, чтобы проверить. Оказалось, что двадцатка поддельная. В общем, пятьсот гривен коту под хвост", - рассказала женщина.

Будьте осторожны: как распознать фальшивую долларовую купюру

Каждая пятая долларовая купюра в Украине - фальшивая (pixabay.com)

Специалисты отмечают, что в обычных уличных обменниках фальшивые купюры попадаются довольно часто и поэтому они рекомендуют обращаться в банковские учреждения. Также они объяснили, как определить фальшивую купюру на месте.

  • Поддельный доллар – гладкий, а подлинный шершавый.
  • На настоящий краска наносится рельефно, вы это сразу почувствуете руками.
  • Самое главное – обращать внимание на водяные знаки. Если они есть, то доллар подлинный. Технологию с водяными знаками пока не научились подделывать.
  • Не следует покупать валюту по низкому курсу и при покупке – обязательно забирать чек об обменной операции.
  • Бумага оригинальной банкноты достаточно плотная, у фальшивой – тонкая.

Как распознать фальшивую долларовую купюру (YouTube/Сегодня)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ПриватБанк анонсировал масштабное обновление.

А также рассказывали о том, что на деньгах и жетонах метро обнаружили опасные смертельные бактерии.

Как сэкономить на жилье в путешествии: топ-5 способов ПриватБанк запускает обмен валют в терминалах самообслуживания и Приват24
Новости Украины фальшивомонетчикисоветывалюта
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь