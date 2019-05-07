Будьте обережні: як розпізнати фальшиву доларову купюру

Як визначити фальшиві долари (pixabay.com)

Фахівці стверджують, що кожна п'ята купюра в Україні фальшива

Експерти рекомендують купувати валюту тільки у відділеннях банках, так як в інших місцях висока ймовірність того, що покупцеві підсунуть фальшиву купюру. Як визначити справжність, розповіли фахівці в матеріалі "Сьогодні".

Статистика асоціації банківських установ свідчить про те, що в Україні кожна п'ята доларова купюра – фальшива. Найчастіше підробляють стодоларові банкноти, але шахраї не гребують і більш дрібними купюрами, які можуть підсунути між справжніми.

Українка Катерина Філатова розповіла, що у вуличному обміннику їй підсунули фальшиву двадцятидоларову купюру і вона виявила це вже вдома.

"Всі купюри були щільні, а одна – тонка. Вирішила звернутися до знайомої в банк, щоб перевірити. Виявилося, що двадцятка підроблена. Загалом, п'ятсот гривень коту під хвіст", - розповіла жінка.

Кожна п'ята доларова купюра в Україні - фальшива (pixabay.com)

Фахівці відзначають, що в звичайних вуличних обмінниках фальшиві купюри трапляються досить часто і тому вони рекомендують звертатися в банківські установи. Також вони пояснили, як визначити фальшиву купюру на місці.

Підроблений долар – гладкий, а справжній шорсткий.

На справжньому фарба наноситься рельєфно, ви це відразу відчуєте руками.

Найголовніше – звертати увагу на водяні знаки. Якщо вони є, то долар справжній. Технологію з водяними знаками поки не навчилися підробляти.

Не слід купувати валюту за нижчим курсом і при купівлі – обов'язково забирати чек про обмінну операцію.

Папір оригінальної банкноти досить щільний, у фальшивої – тонкий.

Як розпізнати фальшиву доларову купюру (YouTube/Сьогодні)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ПриватБанк анонсував масштабне оновлення.

А також розповідали про те, що на грошах і жетонах метро виявили небезпечні смертельні бактерії.