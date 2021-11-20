Будьте осторожны! Как правильно выбрать рыбные консервы

"Популярность рыбных консервов значительно выросла в период пандемии. Люди вспомнили и оценили их преимущества, среди которых - длительность хранения и относительно невысокая цена. Тем не менее при покупке консервов надо понимать некоторые нюансы", - рассказал изданию эксперт Александр Панин.

Не берите самые дешевые

Не покупайте покупать консервы, которые стоят гораздо дешевле своих аналогов. Например, берите шпроты по средней стоимости, а не по самой низкой цене.

Читайте этикетку

При выборе консервов обращайте внимание на их состав. Консервы хороши тем, что это исключительно натуральный продукт. Лучше всего брать консервы в собственном соку. В их составе только рыба, соль, перец.

После них идут консервы с добавлением масла. Там, помимо рыбы, добавлено подсолнечное масло.

На третьем месте консервы в томатном соусе, в них добавляется томатная паста.

Срок годности и правило хранения

Большинство видов консервов не требует особых условий хранения, они хранятся в основном при температуре от 0 до 20 ºC. Однако не лишним будет все же посмотреть информацию о сроке годности консервов в маркировке.