Будьте осторожны с некачественными продуктами: как правильно выбрать куриное мясо

Специалист отметил, что покупать можно товар только с целой вакуумной упаковкой и внимательно смотреть на дату, а также стоит попросить документы.

"Если вы видите товар (курицу), который должен быть в вакууме, а он развакуумировался, этот товар ускорено портится, брать его ни в коем случае не стоит. Относительно сроков реализации спросите, когда продукция сделана. Вам скажут: вчера привезли. Но надо узнать, когда было произведено. Я находил просроченную на три месяца рыбу в холодильниках в магазинах. Прячут просрочку, подмораживают, а потом покупателям под видом акций продают. Всегда просите маркировку, документы, когда товар был произведен, если у вас есть подозрения", - объяснил Несмиянов.

Также эксперт рассказал о сроках хранения продукции из куриного мяса и отметил, что фарш нужно покупать с осторожностью.

"Филе хранится 96 часов, кусочки, окорочка хранятся 48 часов. Если берете фарш, не берите старше суток. И вообще, фарш не рекомендовал бы брать, потому что все мы понимаем, там есть все – и косточки, и шкура, и все что угодно", - добавил специалист.