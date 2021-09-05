Будьте обережні з неякісними продуктами: як правильно вибрати куряче м'ясо

Фахівець зазначив, що купувати можна товар тільки з цілою вакуумною упаковкою та уважно дивитися на дату, а також варто попросити документи.

"Якщо ви бачите товар (курку), який повинен бути у вакуумі, а він розвакуумувався, цей товар прискорено псується, брати його ні в якому разі не варто. Щодо термінів реалізації запитайте, коли продукція зроблена. Вам скажуть: вчора привезли. Але треба дізнатися, коли було вироблено. Я знаходив прострочену на три місяці рибу в холодильниках в магазинах. Ховають прострочення, підморожують, а потім покупцям під виглядом акцій продають. Завжди просіть маркування, документи, коли товар був вироблений, якщо у вас є підозри", - пояснив Несміянов.

Також експерт розповів про терміни зберігання продукції з курячого м'яса і зазначив, що фарш потрібно купувати з обережністю.

"Філе зберігається 96 годин, шматочки, стегенця зберігаються 48 годин. Якщо берете фарш, не беріть старше доби. І взагалі, фарш не рекомендував би брати, тому що всі ми розуміємо, там є все – і кісточки, і шкура, і все що завгодно", - додав фахівець.