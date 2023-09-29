Будьте осторожны: защищенные iPhone 15 уже научились подделывать

В соцсетях распространяются фотографии поддельных упаковок iPhone 15 с новыми защитными пометками. В скором времени подделки могут попасть на прилавки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Twitter -аккаунт китайского блогера и инсайдера MajinBuOfficial.

"Китайцы уже скопировали пломбы для iPhone 15, поэтому соблюдайте осторожность при покупке нового устройства в интернете и предварительно выполняйте все необходимые проверки", - сообщил блоггер.

Поддельные ленты для задней стороны коробки от iPhone 15

(скриншот: @MajinBuOfficial)

Эти ярлыки можно увидеть только под ультрафиолетовым светом. Они наносятся на пломбы, защищающие коробки от вскрытия. На метках есть надпись iPhone и небольшой DataMatrix-код. По идее Apple, они должны помогать покупателям отличать подделки и смартфоны, которые выдают за новые.

Выходит, что этот метод защиты не гарант. Поэтому самым верным способом проверки снова становится сайт Apple, где можно ввести серийный номер гаджета и узнать его подлинность, а также дату активации и срок гарантии.

Поддельный ярлык на коробке от iPhone 15 (скриншот: @MajinBuOfficial)

Пока непонятно, насколько сильно отличаются китайские отметки от оригинальных. Как только подделки появятся на рынке, их нужно будет сравнить с оригинальной коробкой.