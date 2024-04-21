Будьте обережні. У цих знаків Зодіаку починається по-справжньому чорна смуга

Наступний тиждень може стати серйозним випробуванням на міцність для представників трьох знаків Зодіаку. На них можуть чекати проблеми, проте уникнути небезпеки цілком реально.

Кому варто готуватися до початку чорної смуги, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Spiritualify .

Стрілець

У понеділок ви можете відчути втому. Якоїсь миті вам здасться, що час ніби зупинився. Однак не дозволяйте собі тонути в рутині та смутку.

Якщо ви зможете взяти себе в руки, чорна смуга не почнеться. Женіть геть тугу і лінощі, боріться з проблемами та долайте перешкоди. І обов'язково дайте собі відпочити, для цього вам варто розставити межі та нікому не дозволяти вас турбувати.

Близнюки

Наступного тижня раптові зміни можуть вибити вас із колії. Найчастіше ви легко адаптуєтеся до всього, проте цього разу щось може йти не так. Але прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, чи ви готові змиритися з початком чорної смуги.

Довіртеся своїй внутрішній мудрості та не намагайтеся змінити те, що від вас не залежить. І якщо ви відпустите ситуацію і намагатиметеся плисти за течією, проблеми обійдуть вас стороною. Відмовтеся від важливих рішень.

Козоріг

З 22 квітня ви можете відчути приплив неймовірної енергії. Проте разом із цим у ваше життя увірвуться складнощі. Вам доведеться зробити непростий вибір, сумніви будуть долати.

Не чекайте допомоги та підтримки, це вас лише засмутить ще сильніше. Вам варто діяти без зволікань та сумнівів. Чорна смуга може швидко закінчитися, якщо ви усунете всі джерела негативу.