Будьте осторожны. У этих знаков Зодиака начинается по-настоящему черная полоса

Следующая неделя может стать серьезным испытанием на прочность для представителей трех знаков Зодиака. Их могут ждать проблемы, однако избежать опасности вполне реально.

Стрелец

В понедельник вы можете почувствовать усталость. В какой-то момент вам покажется, что время будто бы остановилось. Однако не позволяйте себе тонуть в рутине и грусти.

Если вы сумеете взять себя в руки, черная полоса не начнется. Гоните прочь тоску и лень, боритесь с проблемами и преодолевайте препятствия. И обязательно дайте себе отдохнуть, для этого вам стоит расставить границы и никому не позволять вас тревожить.

Близнецы

На следующей неделе внезапные перемены могут выбить вас из колеи. Чаще всего вы легко адаптируетесь ко всему, однако в этот раз что-то может пойти не так. Но прислушайтесь к своему внутреннему голосу, едва ли вы готовы смириться с началом черной полосы.

Доверьтесь своей внутренней мудрости и не пытайтесь изменить то, что от вас не зависит. И если вы отпустите ситуацию и постараетесь плыть по течению, проблемы обойдут вас стороной. Откажитесь от важных решений.

Козерог

С 22 апреля вы можете заметить прилив невероятной энергии. Однако вместе с этим в вашу жизнь ворвутся сложности. Вам придется сделать непростой выбор, сомнения будут одолевать.

Не ждите помощи и поддержки, это вас лишь огорчит еще сильнее. Вам стоит действовать без промедлений и сомнений. Черная полоса может быстро закончиться, если вы устраните все источники негатива.