Будьте обережні! Такий графік роботи у рази підвищує ризик виникнення ожиріння та діабету

За даними вчених, робота у нічні зміни порушує не тільки циркадні ритми, а й білкові ритми, пов'язані з регуляцією рівня глюкози у крові, енергетичним обміном та запаленням. Лише кілька нічних змін на тиждень достатньо для підвищення ризику появи діабету, ожиріння та інших збоїв в обміні речовин.

Провідний автор дослідження, професор Ганс Ван Донген пояснює, що в організмі паралельно діють різні процеси, пов'язані з біологічним годинником у мозку. Коли природні ритми порушуються, може виникнути постійний стрес. Саме він пов'язаний з довгостроковими наслідками для здоров'я.

Під час експерименту добровольців помістили на змодельовані нічні або денні зміни протягом трьох днів. Після останньої зміни учасники не спали протягом доби за постійних умов: освітлення, температури, пози та прийому їжі. Це було потрібно, щоб виміряти свої внутрішні біологічні ритми без зовнішнього втручання.

Як показало вивчення білків, що регулюють рівень глюкози, нічні зміни повністю змінили глюкозні ритми в учасників експерименту.

Крім того, виявилося, що процеси, пов'язані з виробленням та чутливістю до інсуліну, більше не синхронізувалися у людей на нічній зміні. Ці механізми повинні працювати разом, щоб підтримувати рівень глюкози в межах здорового діапазону.

Вчені підкреслили, що цей ефект може бути викликаний регулюванням інсуліну, який намагається скасувати зміни рівня глюкози, спричинені нічним графіком.