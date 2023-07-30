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Будьте обережні. Стоматологи пояснили, яких речовин не має бути у дитячій зубній пасті

Як вибрати зубну пасту для дитини (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Молочні зуби у діток мають тонку емаль, яку можна пошкодити навіть неякісною пастою. Саме тому батькам треба знати, які речовини мають бути у зубній пасті для малечі, а які - категорично заборонені.

Про це розповіли на медичній сторінці Sviy doc в Instagrаm.

Як правильно вибрати зубну пасту дитині

Чистити дитині зуби потрібно відразу, як вони прорізалися. Щоб це було безпечно й ефективно, вибирайте правильну щітку та зубну пасту.

Зубна паста допомагає в очищенні від нальоту та є профілактикою карієсу. У її складі мають бути фториди, активні сполуки кальцію, ксиліт. При цьому у пасті може міститись один зі згаданих компонентів, або кілька.

"Фториди - перші у списку серед інгредієнтів - захисників зубів. У складі пасти їх має бути 1000 ppm для діток 0-6 років, та 1450 ppm для діток старше 6 років", - пояснюють медики.

У складі можуть бути різні з'єднання фторидів:

  • амінофториди
  • натрію фторид
  • монофлюорфосфат
  • натрію

Вони мають різні властивості. Наприклад, фторид олова гарно допоможе чутливим зубкам.

Яких інгредієнтів не має бути у складі дитячої зубної пасти

Паста повинна мати гелеву консистенцію, щоб не пошкодити емаль молочних зубів. Для дітей від 2-ох років паста може бути низькоабразивною. На тюбику шукайте індекс RDA не більше 30.

Уважно прочитайте склад пасти. Не купуйте її, якщо у складі є наступні інгредієнти:

  • натрій лаурил сульфат
  • парабени
  • антисептики
  • антибіотики
  • штучні барвники
  • синтетичні підсолоджувачі
  • діоксид титану

Яких правил дотримуватись при чищенні зубів дитині

 До 2,5 років дитина фізіологічно не вміє спльовувати, тож дотримуйтесь простих правил, аби не нашкодити малечі. А саме:

  • вибирайте пасту за віком
  • у складі мають бути фториди
  • шукайте пасту із написом - safe to swallow (безпечно для ковтання)
  • консультуйтеся у дитячого стоматолога

Раніше ми писали про те, чи можна вмикати кондиціонер немовлятам.

Читайте також про те, який препарат не можна давати дітям.

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