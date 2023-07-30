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Будьте осторожны. Стоматологи объяснили, каких веществ не должно быть в детской зубной пасте

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Воскресенье 30 июля 2023 18:55
Будьте осторожны. Стоматологи объяснили, каких веществ не должно быть в детской зубной пасте Как выбрать зубную пасту для ребенка (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Молочные зубы у детей имеют тонкую эмаль, которую можно повредить даже некачественной пастой. Именно поэтому родителям нужно знать, какие вещества должны быть в зубной пасте для малышей, а какие - категорически запрещены.

Об этом рассказали на медицинской странице Sviy doc в Instagrаm.

Как правильно выбрать зубную пасту ребенку

Чистить ребенку зубы нужно сразу, как они прорезались. Чтобы это было безопасно и эффективно, выбирайте правильную щетку и зубную пасту.

Зубная паста помогает в очищении от налета и является профилактикой кариеса. В ее составе должны содержаться фториды, активные соединения кальция, ксилит. При этом в пасте может содержаться один из упомянутых компонентов или несколько.

"Фториды - первые в списке среди ингредиентов - защитников зубов. В составе пасты их должно быть 1000 ppm для детей 0-6 лет, и 1450 ppm для детей старше 6 лет", - объясняют медики.

В составе могут быть разные соединения фторидов:

  • аминофториды
  • натрия фторид
  • монофлюорфосфат
  • натрия

Они обладают разными свойствами. К примеру, фторид олова хорошо поможет чувствительным зубкам.

Каких ингредиентов не должно быть в составе детской зубной пасты

Паста должна иметь гелевую консистенцию, чтобы не повредить эмаль молочных зубов. Для детей от 2-х лет паста может быть низкоабразивной. На тюбике ищите индекс RDA не больше 30.

Внимательно прочтите состав пасты. Не покупайте ее, если есть следующие ингредиенты:

  • натрий лаурил сульфат
  • парабены
  • антисептики
  • антибиотики
  • искусственные красители
  • синтетические подсластители
  • диоксид титана

Какие правила соблюдать при чистке зубов ребенку

До 2,5 лет ребенок физиологически не умеет сплевывать, так что соблюдайте простые правила, чтобы не навредить малышам. А именно:

  • выбирайте пасту по возрасту
  • в составе должны быть фториды
  • ищите пасту с надписью - safe to swallow (безопасно для глотания)
  • консультируйтесь у детского стоматолога

Раньше мы писали о том, можно ли включать кондиционер младенцам.

Читайте также о том, какой препарат нельзя давать детям.

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