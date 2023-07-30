Будьте осторожны. Стоматологи объяснили, каких веществ не должно быть в детской зубной пасте

Молочные зубы у детей имеют тонкую эмаль, которую можно повредить даже некачественной пастой. Именно поэтому родителям нужно знать, какие вещества должны быть в зубной пасте для малышей, а какие - категорически запрещены.

Об этом рассказали на медицинской странице Sviy doc в Instagrаm .

Как правильно выбрать зубную пасту ребенку

Чистить ребенку зубы нужно сразу, как они прорезались. Чтобы это было безопасно и эффективно, выбирайте правильную щетку и зубную пасту.

Зубная паста помогает в очищении от налета и является профилактикой кариеса. В ее составе должны содержаться фториды, активные соединения кальция, ксилит. При этом в пасте может содержаться один из упомянутых компонентов или несколько.

"Фториды - первые в списке среди ингредиентов - защитников зубов. В составе пасты их должно быть 1000 ppm для детей 0-6 лет, и 1450 ppm для детей старше 6 лет", - объясняют медики.

В составе могут быть разные соединения фторидов:

аминофториды

натрия фторид

монофлюорфосфат

натрия

Они обладают разными свойствами. К примеру, фторид олова хорошо поможет чувствительным зубкам.

Каких ингредиентов не должно быть в составе детской зубной пасты

Паста должна иметь гелевую консистенцию, чтобы не повредить эмаль молочных зубов. Для детей от 2-х лет паста может быть низкоабразивной. На тюбике ищите индекс RDA не больше 30.

Внимательно прочтите состав пасты. Не покупайте ее, если есть следующие ингредиенты:

натрий лаурил сульфат

парабены

антисептики

антибиотики

искусственные красители

синтетические подсластители

диоксид титана

Какие правила соблюдать при чистке зубов ребенку

До 2,5 лет ребенок физиологически не умеет сплевывать, так что соблюдайте простые правила, чтобы не навредить малышам. А именно: