Будьте осторожны. Стоматологи объяснили, каких веществ не должно быть в детской зубной пасте
Молочные зубы у детей имеют тонкую эмаль, которую можно повредить даже некачественной пастой. Именно поэтому родителям нужно знать, какие вещества должны быть в зубной пасте для малышей, а какие - категорически запрещены.
Об этом рассказали на медицинской странице Sviy doc в Instagrаm.
Как правильно выбрать зубную пасту ребенку
Чистить ребенку зубы нужно сразу, как они прорезались. Чтобы это было безопасно и эффективно, выбирайте правильную щетку и зубную пасту.
Зубная паста помогает в очищении от налета и является профилактикой кариеса. В ее составе должны содержаться фториды, активные соединения кальция, ксилит. При этом в пасте может содержаться один из упомянутых компонентов или несколько.
"Фториды - первые в списке среди ингредиентов - защитников зубов. В составе пасты их должно быть 1000 ppm для детей 0-6 лет, и 1450 ppm для детей старше 6 лет", - объясняют медики.
В составе могут быть разные соединения фторидов:
- аминофториды
- натрия фторид
- монофлюорфосфат
- натрия
Они обладают разными свойствами. К примеру, фторид олова хорошо поможет чувствительным зубкам.
Каких ингредиентов не должно быть в составе детской зубной пасты
Паста должна иметь гелевую консистенцию, чтобы не повредить эмаль молочных зубов. Для детей от 2-х лет паста может быть низкоабразивной. На тюбике ищите индекс RDA не больше 30.
Внимательно прочтите состав пасты. Не покупайте ее, если есть следующие ингредиенты:
- натрий лаурил сульфат
- парабены
- антисептики
- антибиотики
- искусственные красители
- синтетические подсластители
- диоксид титана
Какие правила соблюдать при чистке зубов ребенку
До 2,5 лет ребенок физиологически не умеет сплевывать, так что соблюдайте простые правила, чтобы не навредить малышам. А именно:
- выбирайте пасту по возрасту
- в составе должны быть фториды
- ищите пасту с надписью - safe to swallow (безопасно для глотания)
- консультируйтесь у детского стоматолога
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