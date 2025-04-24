"Будьте обережні": що обіцяє прогноз на 24 квітня та які справи в "чорному списку"

Прогноз астропогоди на 24 квітня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних операцій, відвідування перукарні, оформлення шлюбу, романтичних побачень. Можливі хірургічні втручання. Утримайтесь від сексуальних розваг. Не витрачайте енергію даремно, відмовтесь від активної діяльності", - попередила Соловйова.

"Є вірогідність оманливо переоцінити власні досягнення. Уникайте метушні, не кажіть зайвого, не виявляйте марнославство та гординю. Будьте обережні з тими, хто лестить, змушує обманюватися у собі та відповідати лестощами навзаєм. У розмовах буде втрачатися енергія, тому необхідна розбірливість: спілкуйтесь лише за інтуїцією та симпатією. Пробачайте тих, хто намагатиметься з вами конфліктувати", - додала вона.

Цей день, зазначає астролог сприяє відновленню справедливості. У четвер настане період миру та пробачення, підпорядкування, обов’язку та наполегливої праці. Можна розривати зв'язок з ненадійними людьми, розлучатися з партнерами, подавати апеляцію та шукати захист.

"До сходу Сонця 24 квітня - початок Варутхіні екадаші: день посту, який за ведичною традицією настає на одинадцятий день після Повні, під час індуїстського місяця Вайшакха (квітень-травень за григоріанським стилем). Слово "варутхіні" перекладається з хінді як "захищений, броньований", тому вважається, що той, хто дотримується всіх рекомендацій цього дня, буде захищений від усіх нещасть і його будуть супроводжувати успіх і добробут", - розповіла Соловйова.

"Виконання всіх рекомендацій може полегшити або повністю позбавити людину страждань, допоможе створити надійний фундамент для досягнення удачливого та щасливого життя. Цікаво, що цей екадаші допомагає жінкам вступити у щасливу фазу життя", - зауважила вона.

Окрім цього, 24 квітня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. І це, нагадала експерт, найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи.

"У цей період краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори. Юпітер буде лише у складних аспектах з Місяцем, Венерою та Сатурном. Через це краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо", - радить астролог.