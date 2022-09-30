UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Будьте обережні: що категорично не можна робити при лихоманці

Фото: Що не можна робити при високій температурі (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Гарячкою супроводжуються багато інфекційних захворювань і саме з неї починаються майже всі застудні та вірусні захворювання.

Які види лихоманки бувають і що при них робити категорично не можна - читайте у матеріалі нижче.

Які види лихоманки бувають

Гарячка - це підвищення температури тіла вище 38 градусів. Медики визначають два види лихоманки - рожеву (червону) та бліду.

При першій хворий зазвичай відчуває сильне тепло і шкірні покриви стають рожевими, гарячими на дотик, при другій зазвичай навпаки - почуття ознобу, а шкіра стає блідою, кінцівки холодні.

Бліда лихоманка найчастіше буває при важких бактеріальних процесах, і лікарі за нею спостерігають уважніше. Рожева лихоманка - менш загрозливий симптом, але при ній не виключається бактеріальна природа захворювання.

Скріншот

Що не можна робити при лихоманці

Лікар сімейної медицини Марія Вороненко зазначає, що збивати високу температуру потрібно лише після 38 градусів або ж у тому випадку, якщо людина погано переносить високу температуру.

Якщо звичайні препарати не діє і протягом двох годин температура не змінилася навіть на пару градусів – потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.

Що робити не можна:

  • Не можна давати анальгін дітям та вагітним
  • Не можна давати жарознижувальні препарати дітям – понад 4 рази на добу, дорослим – понад 6 разів на добу.
  • Не можна збивати температуру нижче 38 градусів - не заважайте організму боротися із хворобою
  • Не давайте хворому холодне чи гаряче пиття – лише тепле!
  • При білій лихоманці не можна охолоджувати хворого за допомогою компресів.

До речі, раніше ми писали про те, що лікарка дала рекомендації, коли, як і скільки давати дітям ліки при температурі.

А також ми писали про те, як швидко вилікувати застуду в домашніх умовах.

Читайте РБК-Україна в Google News
температурапростуда