Будьте обережні: що категорично не можна робити при лихоманці

Гарячкою супроводжуються багато інфекційних захворювань і саме з неї починаються майже всі застудні та вірусні захворювання.
Які види лихоманки бувають і що при них робити категорично не можна - читайте у матеріалі нижче.
Гарячка - це підвищення температури тіла вище 38 градусів. Медики визначають два види лихоманки - рожеву (червону) та бліду.
При першій хворий зазвичай відчуває сильне тепло і шкірні покриви стають рожевими, гарячими на дотик, при другій зазвичай навпаки - почуття ознобу, а шкіра стає блідою, кінцівки холодні.
Бліда лихоманка найчастіше буває при важких бактеріальних процесах, і лікарі за нею спостерігають уважніше. Рожева лихоманка - менш загрозливий симптом, але при ній не виключається бактеріальна природа захворювання.
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Лікар сімейної медицини Марія Вороненко зазначає, що збивати високу температуру потрібно лише після 38 градусів або ж у тому випадку, якщо людина погано переносить високу температуру.
Якщо звичайні препарати не діє і протягом двох годин температура не змінилася навіть на пару градусів – потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.
Що робити не можна:
До речі, раніше ми писали про те, що лікарка дала рекомендації, коли, як і скільки давати дітям ліки при температурі.
А також ми писали про те, як швидко вилікувати застуду в домашніх умовах.