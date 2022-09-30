Будьте обережні: що категорично не можна робити при лихоманці

Які види лихоманки бувають

Гарячка - це підвищення температури тіла вище 38 градусів. Медики визначають два види лихоманки - рожеву (червону) та бліду.

При першій хворий зазвичай відчуває сильне тепло і шкірні покриви стають рожевими, гарячими на дотик, при другій зазвичай навпаки - почуття ознобу, а шкіра стає блідою, кінцівки холодні.

Бліда лихоманка найчастіше буває при важких бактеріальних процесах, і лікарі за нею спостерігають уважніше. Рожева лихоманка - менш загрозливий симптом, але при ній не виключається бактеріальна природа захворювання.

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Що не можна робити при лихоманці

Лікар сімейної медицини Марія Вороненко зазначає, що збивати високу температуру потрібно лише після 38 градусів або ж у тому випадку, якщо людина погано переносить високу температуру.

Якщо звичайні препарати не діє і протягом двох годин температура не змінилася навіть на пару градусів – потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.

Що робити не можна: