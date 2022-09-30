ua ru
Пт, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Будьте обережні: що категорично не можна робити при лихоманці

Новость на русском →
П'ятниця 30 вересня 2022 19:27
Будьте обережні: що категорично не можна робити при лихоманці Фото: Що не можна робити при високій температурі (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Гарячкою супроводжуються багато інфекційних захворювань і саме з неї починаються майже всі застудні та вірусні захворювання.

Які види лихоманки бувають і що при них робити категорично не можна - читайте у матеріалі нижче.

Які види лихоманки бувають

Гарячка - це підвищення температури тіла вище 38 градусів. Медики визначають два види лихоманки - рожеву (червону) та бліду.

При першій хворий зазвичай відчуває сильне тепло і шкірні покриви стають рожевими, гарячими на дотик, при другій зазвичай навпаки - почуття ознобу, а шкіра стає блідою, кінцівки холодні.

Бліда лихоманка найчастіше буває при важких бактеріальних процесах, і лікарі за нею спостерігають уважніше. Рожева лихоманка - менш загрозливий симптом, але при ній не виключається бактеріальна природа захворювання.

Будьте обережні: що категорично не можна робити при лихоманці

Скріншот

Що не можна робити при лихоманці

Лікар сімейної медицини Марія Вороненко зазначає, що збивати високу температуру потрібно лише після 38 градусів або ж у тому випадку, якщо людина погано переносить високу температуру.

Якщо звичайні препарати не діє і протягом двох годин температура не змінилася навіть на пару градусів – потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.

Що робити не можна:

  • Не можна давати анальгін дітям та вагітним
  • Не можна давати жарознижувальні препарати дітям – понад 4 рази на добу, дорослим – понад 6 разів на добу.
  • Не можна збивати температуру нижче 38 градусів - не заважайте організму боротися із хворобою
  • Не давайте хворому холодне чи гаряче пиття – лише тепле!
  • При білій лихоманці не можна охолоджувати хворого за допомогою компресів.

До речі, раніше ми писали про те, що лікарка дала рекомендації, коли, як і скільки давати дітям ліки при температурі.

А також ми писали про те, як швидко вилікувати застуду в домашніх умовах.

Читайте РБК-Україна в Google News
температура простуда