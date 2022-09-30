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Будьте осторожны: что категорически нельзя делать при лихорадке

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Пятница 30 сентября 2022 19:27
Будьте осторожны: что категорически нельзя делать при лихорадке Фото: Что нельзя делать при высокой температуре (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Лихорадкой сопровождаются многие инфекционные заболевания и именно с нее начинаются почти все простудные и вирусные заболевания.

Какие виды лихорадки бывают и что при них делать категорически нельзя - читайте в материале ниже.

Какие виды лихорадки бывают

Лихорадка - это повышение температуры тела выше 38 градусов. Медики определяют два вида лихорадки - розовую (красную) и бледную.

При первой больной обычно чувствует сильное тепло и кожные покровы становятся розовыми, горячими на ощупь, при второй обычно наоборот - чувство озноба, а кожа становится бледной, конечности холодные.

Бледная лихорадка чаще всего бывает при тяжелых бактериальных процессах, и врачи за ней наблюдают более внимательно. Розовая лихорадка - менее угрожающий симптом, но и при ней не исключается бактериальная природа заболевания.

Будьте осторожны: что категорически нельзя делать при лихорадке

Скриншот

Что нельзя делать при лихорадке

Врач семейной медицины Мария Вороненко отмечает, что сбивать высокую температуру нужно только после 38 градусов или же в том случае, если человек плохо переносит высокую температуру.

Если обычные препараты не действует и в течении двух часов температура не изменилась даже на пару градусов - нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Что делать нельзя:

  • Нельзя давать анальгин детям и беременным
  • Нельзя давать жаропонижающие препараты детям - более 4 раз в сутки, взрослым - более 6 раз в сутки.
  • Нельзя сбивать температуру ниже 38 градусов - не мешайте организму бороться с болезнью
  • Не давайте больному холодное или горячее питье - только теплое!
  • При белой лихорадке нельзя охлаждать больного с помощью компрессов.

Кстати, ранее мы писали о том, что врач дала рекомендации, когда, как и сколько давать детям лекарства при температуре.

А также мы писали о том, как быстро вылечить простуду в домашних условиях.

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