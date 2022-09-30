Будьте осторожны: что категорически нельзя делать при лихорадке
Лихорадкой сопровождаются многие инфекционные заболевания и именно с нее начинаются почти все простудные и вирусные заболевания.
Какие виды лихорадки бывают и что при них делать категорически нельзя - читайте в материале ниже.
Какие виды лихорадки бывают
Лихорадка - это повышение температуры тела выше 38 градусов. Медики определяют два вида лихорадки - розовую (красную) и бледную.
При первой больной обычно чувствует сильное тепло и кожные покровы становятся розовыми, горячими на ощупь, при второй обычно наоборот - чувство озноба, а кожа становится бледной, конечности холодные.
Бледная лихорадка чаще всего бывает при тяжелых бактериальных процессах, и врачи за ней наблюдают более внимательно. Розовая лихорадка - менее угрожающий симптом, но и при ней не исключается бактериальная природа заболевания.
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Что нельзя делать при лихорадке
Врач семейной медицины Мария Вороненко отмечает, что сбивать высокую температуру нужно только после 38 градусов или же в том случае, если человек плохо переносит высокую температуру.
Если обычные препараты не действует и в течении двух часов температура не изменилась даже на пару градусов - нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.
Что делать нельзя:
- Нельзя давать анальгин детям и беременным
- Нельзя давать жаропонижающие препараты детям - более 4 раз в сутки, взрослым - более 6 раз в сутки.
- Нельзя сбивать температуру ниже 38 градусов - не мешайте организму бороться с болезнью
- Не давайте больному холодное или горячее питье - только теплое!
- При белой лихорадке нельзя охлаждать больного с помощью компрессов.
Кстати, ранее мы писали о том, что врач дала рекомендации, когда, как и сколько давать детям лекарства при температуре.
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