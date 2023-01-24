Будьте обережні з квашеною капустою! Кому її їсти категорично не можна

Чому квашена капуста може бути небезпечною

У процесі приготування такої капусти можуть утворюватись сполуки, які негативно впливають на здоров'я людини.

По-перше, це сіль, яка викликає набряклість і може спровокувати підвищення тиску.

По-друге, квашена капуста може швидко виводити йод з організму і це призводить до проблем із щитовидною залозою.

Третя проблема: при певних захворюваннях шлунково-кишкового тракту квашена капуста викликає біль у шлунку.

Кому квашену капусту їсти не можна

Варто обмежити капусту в раціоні людям із нирковокам'яною хворобою.

Не варто вживати капусту при панкреатиті.

Небажано її їсти людям при загостренні виразкової хвороби шлунка або дванадцятипалої кишки.

Не можна капусту їсти при ентероколіті - вона може стати причиною здуття живота та метеоризму.

Не варто їсти таку капусту після операцій на шлунку та дітям до 2 років – грубі волокна роблять таку страву важкою для перетравлення.

Мамам, що годують, варто утриматися від такої капусти в раціоні.

При певних проблемах зі шлунком або гіпертонії, квашену капусту можна потушкувати - так ризик проблем буде зведений до мінімуму.

Яку капусту їсти не можна нікому

Небезпечно вживати капусту, яка тільки почала бродити. Через 2-3 дні у ній утворюються бактерії, які можуть впливати на роботу шлунка та щитовидної залози.

Якщо у квашеної капусти закінчився термін придатності, її зовнішній вигляд не дуже приємний, смак відрізняється – категорично не можна вживати. Це може призвести до отруєння.

Також експерти не рекомендують їсти квашену капусту після 18:00. І рекомендована добова норма - не більш як 150 -200 г.