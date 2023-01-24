Будьте осторожны с квашеной капустой! Кому ее есть категорически нельзя

Почему квашеная капуста может быть опасной

В процессе приготовления такой капусты могут образовываться соединения, которые негативно влияют на здоровье человека.

Во-первых, это соль, которая вызывает отечность и может спровоцировать повышение давления.

Во-вторых, квашеная капуста может быстро выводить йод из организма и это приводит к проблемам с щитовидной железой.

Третья проблема: при определенных заболевания желудочно-кишечного тракта квашеная капуста вызывает боль в желудке.

Кому квашеную капусту есть нельзя

Стоит ограничить капусту в рационе людям с почечнокаменной болезнью.

Не стоит употреблять капусту при панкреатите.

Нежелательно ее есть людям при обострении язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки.

Нельзя капусту есть при энтероколите - она может стать причиной вздутия живота и метеоризма.

Не стоит есть такую капусту после операций на желудке и детям до 2 лет - грубые волокна делают такое блюдо трудным для переваривания.

Кормящим мамам стоит воздержаться от такой капусты в рационе.

При определенных проблемах с желудком или гипертонии, квашеную капусту можно потушить - так риск проблем будет сведен к минимуму.

Какую капусту есть нельзя никому

Опасно употреблять капусту, которая только начала бродить. Через 2-3 дня в ней образовываются бактерии, которые могут влиять на работу желудка и щитовидной железы.

Если у квашеной капусты закончился срок годности, ее внешний вид не очень приятный, вкус отличается - категорически нельзя употреблять. Это может привести к отравлению.

Также эксперты не рекомендуют есть квашеную капусту после 18:00. И рекомендованная суточная норма - не более 150 -200 г.