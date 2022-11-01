Будьте готові до невдач і проблем: знаки Зодіаку, яким скоро не пощастить

Гороскоп на перший тиждень листопада розповість про знаки Зодіаку, яким не пощастить у різних сферах життя з 1 по 6 число.

Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Овен

Астролог повідомила про можливі плітки чи злодійство. Будьте обережні за кермом, позаяк можуть бути ДТП і невдачі в дорозі, викрадення авто.

Рак

Раки захочуть трохи гострих відчуттів цього тижня. Можете ризикнути у бізнесі чи на роботі. При цьому будьте обережні, тому що є ризик проблем із законом.

Стрілець

Астролог радить вам думати, що говорите і пишете у соціальних мережах, тому що ваші слова та пости можуть мати руйнівний ефект.

Риби

На цьому тижні ймовірні невирішені питання з будинком, родичами, нерухомістю. Можливо, вам знадобиться психолог.