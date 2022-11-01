ua ru
Вт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Будьте готові до невдач і проблем: знаки Зодіаку, яким скоро не пощастить

Новость на русском →
Вівторок 01 листопада 2022 05:30
Будьте готові до невдач і проблем: знаки Зодіаку, яким скоро не пощастить Фото: Гороскоп на перший тиждень листопада (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на перший тиждень листопада розповість про знаки Зодіаку, яким не пощастить у різних сферах життя з 1 по 6 число.

Детальний гороскоп для кожного знака Зодіаку розповіла астролог-дослідник Аріна Артуровна у Telegram.

Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Овен

Астролог повідомила про можливі плітки чи злодійство. Будьте обережні за кермом, позаяк можуть бути ДТП і невдачі в дорозі, викрадення авто.

Рак

Раки захочуть трохи гострих відчуттів цього тижня. Можете ризикнути у бізнесі чи на роботі. При цьому будьте обережні, тому що є ризик проблем із законом.

Стрілець

Астролог радить вам думати, що говорите і пишете у соціальних мережах, тому що ваші слова та пости можуть мати руйнівний ефект.

Риби

На цьому тижні ймовірні невирішені питання з будинком, родичами, нерухомістю. Можливо, вам знадобиться психолог.

Раніше ми писали, що чекає всі знаки Зодіаку в перший тиждень листопада 2022.

Також читайте, кому зі знаків Зодіаку листопад принесе кардинальні зміни у житті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп