Будьте готові до невдач і проблем: знаки Зодіаку, яким скоро не пощастить
Гороскоп на перший тиждень листопада розповість про знаки Зодіаку, яким не пощастить у різних сферах життя з 1 по 6 число.
Детальний гороскоп для кожного знака Зодіаку розповіла астролог-дослідник Аріна Артуровна у Telegram.
Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.
Овен
Астролог повідомила про можливі плітки чи злодійство. Будьте обережні за кермом, позаяк можуть бути ДТП і невдачі в дорозі, викрадення авто.
Рак
Раки захочуть трохи гострих відчуттів цього тижня. Можете ризикнути у бізнесі чи на роботі. При цьому будьте обережні, тому що є ризик проблем із законом.
Стрілець
Астролог радить вам думати, що говорите і пишете у соціальних мережах, тому що ваші слова та пости можуть мати руйнівний ефект.
Риби
На цьому тижні ймовірні невирішені питання з будинком, родичами, нерухомістю. Можливо, вам знадобиться психолог.
Раніше ми писали, що чекає всі знаки Зодіаку в перший тиждень листопада 2022.
Також читайте, кому зі знаків Зодіаку листопад принесе кардинальні зміни у житті.