Будьте готовы к неудачам и проблемам: знаки Зодиака, которым скоро не повезет

Гороскоп на первую неделю ноября расскажет о знаках Зодиака, которым не повезет в разных сфкрах жизни с 1 по 6 число.

Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

Астролог сообщила о возможных сплетнях или воровстве. Будьте осторожны за рулем, так как могут быть ДТП и неудачи в дороге, угон авто.

Рак

Раки захотят немного острых ощущений на этой неделе. Вы можете рискнуть в бизнесе или на работе. При этом будьте осторожны, потому что есть риск проблем с законом.

Стрелец

Астролог рекомендует вам думать, что говорите и пишете в социальных сетях, потому что ваши слова и посты могут иметь разрушительный эффект.

Рыбы

На этой неделе возможны нерешенные вопросы с домом, родственниками, недвижимостью. Возможно, вам понадобится психолог.