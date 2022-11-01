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Будьте готовы к неудачам и проблемам: знаки Зодиака, которым скоро не повезет

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Вторник 01 ноября 2022 05:30
Будьте готовы к неудачам и проблемам: знаки Зодиака, которым скоро не повезет Фото: Гороскоп на первую неделю ноября (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на первую неделю ноября расскажет о знаках Зодиака, которым не повезет в разных сфкрах жизни с 1 по 6 число.

Подробный гороскоп для каждого знака Зодиака рассказала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.

Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

Астролог сообщила о возможных сплетнях или воровстве. Будьте осторожны за рулем, так как могут быть ДТП и неудачи в дороге, угон авто.

Рак

Раки захотят немного острых ощущений на этой неделе. Вы можете рискнуть в бизнесе или на работе. При этом будьте осторожны, потому что есть риск проблем с законом.

Стрелец

Астролог рекомендует вам думать, что говорите и пишете в социальных сетях, потому что ваши слова и посты могут иметь разрушительный эффект.

Рыбы

На этой неделе возможны нерешенные вопросы с домом, родственниками, недвижимостью. Возможно, вам понадобится психолог.

Ранее мы писали, что ждет все знаки Зодиака в первую неделю ноября 2022 года.

Также читайте, кому из знаков Зодиака ноябрь принесет кардинальные изменения в жизни.

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