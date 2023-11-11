Будинок, де жила Мерилін Монро з коханцем, не можуть продати вже 10 років. Дивіться, що з ним не так

Що відомо про будинок

Помешкання збудоване у вигляді млина. Воно складається з двох спалень та однієї ванної кімнати.

Інтер'єр будинку за 12 мільйонів доларів (фото: realtor.com)

Його збудували 1830 року на землі з "великим потенціалом розвитку". Саме цей потенціал робить ціну неймовірно високою як для такого об'єкта - 12 мільйонів доларів США.

Крім того, власність площею понад 20 000 квадратних метрів для району Амагансетт у США - велика рідкість, тому й ціна відповідна.

Двір будинку з вітряком (фото: realtor.com)

На ринку купівлі-продажу нерухомості будинок з'явився з 2013 року, і досі його ніхто не придбав.

Деякі з механізмів вітряка над будинком все ще є частиною триповерхової споруди. Власник будинку висловлює сподівання, що після продажу нові мешканці залишать вітряк в його першочерговому вигляді.

Такий вигляд має споруда вітряка всередині (фото: realtor.com)