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Будинок, де жила Мерилін Монро з коханцем, не можуть продати вже 10 років. Дивіться, що з ним не так

Будинок створений у вигляді вітряка (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Будинок у США 1950-х років не можуть продати вже 10 років поспіль. Його особливість полягає в тому, що акторка Мерилін Монро та драматург Артур Міллер проживали в цій оселі, ховаючись від пліток і преси.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на американське видання про нерухомість Realtor розповідає детальніше про незвичайний будинок та його пригоди.

Що відомо про будинок

Помешкання збудоване у вигляді млина. Воно складається з двох спалень та однієї ванної кімнати.

Інтер'єр будинку за 12 мільйонів доларів (фото: realtor.com)

Його збудували 1830 року на землі з "великим потенціалом розвитку". Саме цей потенціал робить ціну неймовірно високою як для такого об'єкта - 12 мільйонів доларів США.

Крім того, власність площею понад 20 000 квадратних метрів для району Амагансетт у США - велика рідкість, тому й ціна відповідна.

Двір будинку з вітряком (фото: realtor.com)

На ринку купівлі-продажу нерухомості будинок з'явився з 2013 року, і досі його ніхто не придбав.

Деякі з механізмів вітряка над будинком все ще є частиною триповерхової споруди. Власник будинку висловлює сподівання, що після продажу нові мешканці залишать вітряк в його першочерговому вигляді.

Такий вигляд має споруда вітряка всередині (фото: realtor.com)

Раніше ми розповідали, що буде з цінами на нерухомість в Україні у 2024 році.

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