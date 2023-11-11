Дом, где жила Мэрилин Монро с любовником, не могут продать уже десять лет. Смотрите, что с ним не так

Что известно о доме

Дом построен в виде мельницы. Она состоит из двух спален и одной ванной комнаты.

Интерьер дома за 12 миллионов долларов (фото: realtor.com)

Его построили в 1830 году на земле с "большим потенциалом развития". Именно этот потенциал делает цену невероятно высокой как для такого объекта - 12 миллионов долларов США.

Кроме того, собственность площадью более 20 000 квадратных метров для района Амагансетт в США - большая редкость, поэтому и цена соответствующая.

Двор дома с ветряной мельницей (фото: realtor.com)

На рынке купли-продажи недвижимости дом появился с 2013 года, до сих пор его никто не приобрел.

Некоторые из механизмов ветряной мельницы над домом все еще являются частью трехэтажного сооружения. Владелец дома выражает надежду, что после продажи новые жильцы оставят ветряную мельницу в его первоочередном виде.

Так выглядит сооружение ветряной мельницы внутри (фото: realtor.com)