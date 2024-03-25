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Будете виглядати на 10 молодше. Як зупинити старіння без "пластики"

Як уповільнити старіння (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

64-річна блогерка веде аккаунт під ніком "Health-e-Habits Nutrition" і виглядає набагато молодшою за свої роки. Вона поділилася секретом, що допомагає їй зупинити старіння. Як виявилось, зберегти красу шкіри можна і без "пластики".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео, яким жінка поділилася в TikTok.

Як зупинити старіння

За словами блогерки, бути молодою та здоровою допоможуть 6 речей. І якщо ви почнете піклуватися не тільки про шкіру, а й про весь свій організм, ви не впізнаєте себе в дзеркалі. Жінка радить:

  • дотримуйтесь протизапальної дієти (відмовтеся від цукру, алкоголю та оброблених продуктів, замініть їх корисними жирами, клітковиною та антиоксидантами, які містяться у фруктах та овочах)
  • пийте чисту воду і не забувайте про те, як важливо підтримувати водний баланс
  • використовуйте сонцезахисний крем і не засмагайте
  • почніть пити рідкий колаген (попередньо потрібно проконсультуватися з фахівцями)
  • бережіть себе від стресу і не нервуйте через дрібниці
  • додайте у щоденний догляд за шкірою засоби з колагеном.
@healthehabitsnutrition What do you do to look after your skin? #youthfulskinover50 #agelessbeauty #skinsrcrets #matureskinsolutions #timelessbeauty #skincareformaturewomen #agegracefully #youthfulcomplexion original sound - Health-e-Habits Nutrition

 

Поради блогерки вразили користувачів. Багато хто відзначив, що жінка справді молодо виглядає і може похвалитися тим, що ніхто не дізнається про її вік, доки вона не покаже паспорт.

Однак деякі коментатори усе ж таки додали, що часом на зовнішність впливають не лише ті фактори, про які говорить блогерка. Варто враховувати генетику, індивідуальні особливості та інші умови.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, які 5 продуктів убережуть ваш кишечник і захистять від хвороб.

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