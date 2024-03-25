Будете выглядеть на 10 моложе. Как остановить старение без "пластики"

Как остановить старение

По словам блогерши, выглядеть молодой и здоровой помогут 6 вещей. И если вы начнете ухаживать не только за кожей, но и за всем своим организмом, вы не узнаете себя в зеркале. Женщина советует:

придерживайтесь противовоспалительной диеты (откажитесь от сахара, алкоголя и обработанных продуктов, замените их полезными жирами, клетчаткой и антиоксидантами, которые содержатся во фруктах и овощах)

пейте чистую воду и не забывайте о том, как важно поддерживать водный баланс

используйте солнцезащитный крем и не загорайте

начните пить жидкий коллаген (предварительно нужно проконсультироваться со специалистами)

берегите себя от стресса и не нервничайте из-за пустяков

добавьте в ежедневный уход за кожей средства с коллагеном.

Советы блогерши впечатлили пользователей. Многие отметили, что женщина действительно молодо выглядит и может похвастаться тем, что никто не узнает о ее возрасте, пока она не покажет паспорт.

Однако некоторые комментаторы все же добавили, что порой на внешность влияют не только те факторы, о которых говорит блогерша. Стоит учитывать генетику, индивидуальные особенности, а также другие условия.