Будете выглядеть на 10 моложе. Как остановить старение без "пластики"

64-летняя блогерша ведет аккаунт под ником "Health-e-Habits Nutrition" и выглядит гораздо моложе своих лет. Она поделилась секретом, который помогает ей остановить старение. Как оказалось, сохранить красоту кожи можно и без "пластики".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым женщина поделилась в TikTok.
По словам блогерши, выглядеть молодой и здоровой помогут 6 вещей. И если вы начнете ухаживать не только за кожей, но и за всем своим организмом, вы не узнаете себя в зеркале. Женщина советует:
@healthehabitsnutrition What do you do to look after your skin? #youthfulskinover50 #agelessbeauty #skinsrcrets #matureskinsolutions #timelessbeauty #skincareformaturewomen #agegracefully #youthfulcomplexion original sound - Health-e-Habits Nutrition
Советы блогерши впечатлили пользователей. Многие отметили, что женщина действительно молодо выглядит и может похвастаться тем, что никто не узнает о ее возрасте, пока она не покажет паспорт.
Однако некоторые комментаторы все же добавили, что порой на внешность влияют не только те факторы, о которых говорит блогерша. Стоит учитывать генетику, индивидуальные особенности, а также другие условия.
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