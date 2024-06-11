Будете мати заворожуючи погляд: як вибрати відтінок туші для вашого кольору очей

Чорна туш для вій є основним продуктом косметики, що більшість, мабуть, ніколи не замислювалися над альтернативою. Але якщо ви хочете, щоб ваші очі виділялися, це допоможе зробити інший колір туші.

Блакитні очі - коричнева туш

Для блакитних очей чорна туш не завжди найкращий вибір. Експерт за макіяжу Лаура Пукер розповіла, що коричнева туш "підігрує синім тонам".

Косметолог Одрі Бойс зазначив, що коричнева туш робить очі яскравішими, дещо потовщує та піднімає вії, не вступаючи у контраст з кольором очей.

Карі очі - блакитна туш

Темно-сині, або блакитні відтінки туші ідеально підходять для карих очей.

Потрібно завжди вибирати контрастні кольори, щоб очі виділялися. Використання синьої туші дасть вам перевагу, особливо якщо ви зазвичай не носите багато макіяжу.

Зелені очі - чорна туш

Може бути складно знайти хороші кольори туші для зелених очей, оскільки вони є одними з найрідкісніших кольорів. Тому експерти рекомендують дотримуватись чорного кольору туші.

Чисто чорна туш виділяє яскравий колір очей.

Завдяки своїй витонченій універсальності чорний поєднується майже з усіма тінями для повік.

Сірі очі - фіолетова туш

Відтінки фіолетового можуть бути особливо приємними для сірих очей. Лаванда, зокрема, створить вигідний контраст. Холодні відтінки сірих очей доповнюють насичені теплі тони фіолетового, створюючи гармонію.

Види туші для вій

Подовжуюча

Цей вид є чудовим рішенням для коротких та густих вій. Нею можна фарбуватися в декілька шарів, ідеально підійде для денного макіяжу. Завдяки рідшій та пластичній структурі, створюється ефект подовження.

Об’ємна

Вона розрахована на тонкі, рідкі та довгі вії, яким необхідно додати обсяг та товщину. Чим вона густіша, тим більшим буде її обсяг, який вона здатна надати. Об’ємну туш вистачить нанести в 1-2 шари.

Підкручувальна

Вона дозволяє підняти вії середньої довжини, яким не вистачає виразного вигину. Може зробити ефект підкручення навіть для найрівніших та найпряміших вій.