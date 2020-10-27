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В МОН рассказали, как будут работать школы после каникул

Киев, Вторник 27 октября 2020 16:27
В МОН рассказали, как будут работать школы после каникул
Фото: школьник (УНИАН)
Автор: Марианна Присяжнюк

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что решение об организации работы школ после каникул будет решаться руководителями учебных заведений в каждом случае отдельно. Это касается школ, в которых находятся избирательные участки.

Так ответили на запрос РБК-Украина в Министерстве образования и науки.

"Относительно принятия решения об организации обучения после 30 октября, то здесь не может быть однозначного ответа, поскольку в зависимости от эпидемической ситуации в регионе (административно-территориальной единицы) будут приниматься и соответствующие решения", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по состоянию на 27 октября в Украине на самоизоляции находятся ученики 2160 классов и в 458 школах образовательный процесс организован с использованием технологий дистанционного обучения.

Напомним, ранее Министерство образования призвало школы перейти на двухнедельные каникулы с 15 октября из-за сложной ситуации с коронавирусом в Украине. Такую же рекомендацию обнародовал и Кабинет министров.

Кроме того, в комментарии РБК-Украина глава МОН Сергей Шкарлет говорил, что МОН будет рекомендовать школам перейти на дистанционную форму обучения из-за сложной ситуации с коронавирусом.

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