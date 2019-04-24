Будет жарко, но дождливо: синоптики сделали предупреждение о погоде

Погода в Украине в ближайшие дни сделает резкий поворот в сторону тепла, но по прогнозам синоптиков, возможны еще небольшие похолодания и дожди.

Погода на востоке Украины 25 апреля будет теплой и солнечной. Осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +4 до +8 градусов, днем воздух прогреется до +22 +24 градусов.

В южных областях небольшая облачность, но без осадков. Ночью от +4 до +7 градусов, днем потеплеет до +20 +23 градусов. В Одессе прохладнее, +16 +18 градусов. В Крыму воздух прогреется до +23 градусов.

На севере без осадков, днем возможна небольшая облачность. Ночью +4 +6 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +21 +23 градусов.

В западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью +4 +8 градусов, в Ужгороде до +10 градусов. Днем воздух прогреется до +21 +24 градусов.

В центральной части страны сухо и солнечно. Ночью +5 +7 градусов, днем прогреется до +20 +23 градусов.

В столице 25 апреля будет солнечно, без осадков. Ночью +6 +8 градусов, днем потеплеет до +21 +23 градусов.

Погода в Украине 25 апреля

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что такая теплая погода в Украине продержится до Пасхи, а также в первые дни мая. В конце апреля – начале мая Украину могут накрыть грозы.

А вот после Пасхи, 6-7 мая, в Украине немного похолодает. Но уже через несколько дней, после 9 мая, температура воздуха поднимется до +28 +30 градусов. Сильные дожди ожидаются только в конце мая – начале июня.

Погода в Украине на Пасху, 28 апреля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик порадовала украинцев позитивным прогнозом погоды.

А также рассказывали о том, что синоптики дали неожиданный прогноз погоды на предпасхальную неделю.