А что будет завтра? Сеть возмутило фото моста в Станице Луганской

Журналист опубликовал шокирующие снимки
Последнее замечание Владимира Зеленского осталось проигнорированным. Такой вывод можно сделать потому что на восстановленном Украиной мосту на линии разграничения в Станице Луганской по-прежнему висит символика "ЛНР".
Свежие фото с моста в Станице Луганской опубликовал журналист Виктор Бищук. "Флаги "ЛНР" на той стороне всем видны? Это ответ на вопрос о взаимопонимании, реинтеграции и все такое. Завтра такие флаги будут висеть по всему Донбассу", - пишет журналист.
Пользователи соцсетей считают, что террористы уже неприкрыто пытаются показать, что восстановленный мост принадлежит им:
И зачем нам обсуждать какие "законы" никем не признанной "ДНР"? Нам надо думать, какие законы принимать, решать такие важные вопросы на международном уровне и, если договориться чтобы в эти оккупированные части Украины вошли международные войска (желательно НАТО), то эти "ЛНР-ДНР" активисты и их московские кураторы и руководители побегут первыми.
Да, сегодня в ДНР приняли закон о государственной границе с Украиной. То есть это не отдельные районы (ОРДЛО), а целые области. А районы, которые до сих пор принадлежат Украине, называют "временно оккупированніми территориями".