Вот так будет выглядеть Земля, когда растают все ледники (видео)

Ученые всего мира говорят о том, что уровень Мирового океана начал стремительно расти. Такие данные подтверждают в NASA, и специалисты отмечают, что этот процесс идет намного быстрее, чем это выглядело в прогнозах.

В последних исследованиях эксперты отмечают, что если глобальное потепление будет прогрессировать в таком темпе, то все ледники на Земле могут растаять довольно быстро. Ученые Science Insider показали, во что превратится наша планета после того, как все ледники исчезнут с лица Земли.

На первый взгляд, Земля будет выглядеть почти так же, и особенные изменения заметны не будут. Однако, это обманчивое впечатление. С лица Земли исчезнут многие известные места. Первой под воду полностью уйдет Венеция. Исчезнут огромные многомиллионные города, такие как Калькутта и Шанхай.

Как будет выглядеть планета Земля после того, как растают все ледники

Стоит отметить, что масштабное исследование, которое было проведено в 2013 году, показало, что на таяние ледников уйдет не менее пяти тысяч лет.

Однако за последние годы ученые пересмотрели свои расчеты и обнаружили, что скорость таяния ледников уже стала намного быстрее и вполне вероятно у человечества счет пойдет не на тысячи, а на сотни лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые спрогнозировали, когда Арктика полностью растает.

А также рассказывали о том, что астрономы обнаружили феномен, который перевернет представление о Вселенной.