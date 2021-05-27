Будет всемирная катастрофа: Голубовская предупредила о еще одной группе коронавирусов

По словам врача, сейчас происходит спад заболеваемости, и достаточно серьезный: больных гораздо меньше, но количество смертей остается достаточно высоким - более 200 в день. Это, конечно, не по 500 смертей, как было, но тяжеловато.

На сегодня Центр по контролю и профилактике заболеваний США (СDС) выделяет три группы штаммов коронавируса:

первая группа коронавирусов - дикий штамм, который, как они говорят, представляет интерес, и он мутирует;

вторая - группа коронавирусов, которые "представляют озабоченность" - британский штамм, бразильский и его разновидности, а также южноафриканский. Индийский штамм еще изучается, его в список "вызывающих озабоченность" не внесли. Известно лишь, что он легче передается, как и британский. Если он придет, а иммунитета не будет, то все будет серьезно

третья группа коронавирусов - которых еще нет, но они описаны.

"Если они появятся, то это будет вселенская катастрофа, потому что они избегают антител и нашего лечения, в том числе. Я думаю, что будет рост заболеваемости. Один из вариантов - середина лета, второй - осень. Если не появится какая - то новая мутация", - сказала Голубовская.

Для того чтобы подготовиться к ситуации, по мнению инфекциониста, необходимо убрать децентрализацию системы биологической безопасности, вернув организацию, подобную СЭС.

"Все, что бы мы сейчас с вами ни говорили - не реализуется, если не будет людей, которые понимают, о чем идет речь. В СЭС взятки брали одни люди, а в ячейках работали другие. Так вы уберите эту коррупционную составляющую, но оставьте систему биобезопасности! А у нас в свое время сделали, по которому наша с вами биобезопасность отдана на откуп местным властям. Это все равно что СБУ децентрализовать. Наши системы были рассчитаны на быстрое и массовое оказание медицинской помощи. И, как оказалось, чтобы выжить, не нужно очень красивых больниц. Нужны кровать, кислород, грамотный врач и медсестра", - пояснила она.

А вот локдауны нас не спасут.

"Например, карантин. Он должен был быть жестким и вводиться в самом начале эпидемии. В разгар ее это бессмысленно. Естественно, идут волны - подъемы и спады заболеваемости естественным путем. На этом можно спекулировать. А в самом начале распространенность заболевания можно прервать", - резюмировала Голубовская.

Ольга Голубовская предупредила об опасности