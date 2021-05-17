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Голубовская озвучила новую медицинскую проблему: будет еще одна эпидемия!

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Понедельник 17 мая 2021 16:57
Голубовская озвучила новую медицинскую проблему: будет еще одна эпидемия! Ольга Голубовская назвала еще одну проблему в медицинской системе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине через некоторое время может вспыхнуть новая эпидемия, поэтому нужно подготовить больше специалистов.

Об этом на брифинге сообщила ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская. Он был посвящен критической ситуации в системе здравоохранения Украины.

"Четыре лабораторных центра (функционировали. – Ред.), остальные были в состоянии ликвидации, деморализованный персонал! Что бы мы делали, если бы у нас была не в каждом областном центре лаборатория, а четыре на всю Украину?" – возмутилась Голубовская.

По словам инфекциониста, врачи сталкивались с тем, что образцы особо опасных болезней для исследований им советовали возить за сотни километров в машинах и вопросы на местах не решались.

"Это наша национальна безопасность! Как можно так легкомысленно относиться?! Люди добрые, это наша с вами жизнь! Сейчас эта пандемия закончится – через пару лет будет новая!" – прогнозирует Голубовская.

Инфекционист обратила внимание на важность подготовки узкопрофильных кадров. Очень важно, чтобы в медицинской системе работали профессионалы.

Как мы ранее писали, Голубовская объяснила, почему одна вакцинация не поможет побороть COVID-19.

Также мы сообщали, что Голубовская объяснила, какие стадии болезни COVID-19 и как на каждой из них лечат.

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