Тотальний карантин в Україні: Степанов розставив крапки над "і"

Карантин в Україні (фото: РБК-Україна)

У МОЗ розповіли, чи будуть сильно посилювати карантин в Україні

У МОЗ розповіли, що на найближчому засіданні уряду буде обговорюватися питання посилення карантину. Ці заходи потрібні через погіршення ситуації з коронавірусом в країні.

З усім тим, про тотальний карантин не йдеться, адже країна цього просто не витримає. Таку заяву зробив 12 жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише УНН.

"Завтра на засіданні уряду будемо пропонувати більш жорсткі обмеження в країні. Мова не йде про повний локдаун, тому що країна цього просто не витримає. Насамперед це заборона масових заходів", - підкреслив Степанов.

Масове скупчення людей на заходах буде заборонено в "червоній зоні". У "зеленій" - дозволять до 50 осіб.

"Ми вважаємо, що треба повністю, стовідсотково, заборонити будь-які масові заходи більше 50 людей в "зеленій зоні", більше 30 людей в "жовтій", 20 в "помаранчевій" і повністю в "червоній зоні", якщо ми говоримо про адаптивний карантин", - заявив глава МОЗ.

Нагадаємо, що за останню добу нові випадки коронавірусної інфекції знову підтвердилися у понад п'ять тисяч осіб. Так, на ранок 13 жовтня зафіксували 5133 нових випадків.

Раніше ми писали, що найбільша крита спортивна арена України може стати госпіталем для хворих коронавірусом. Таке відбудеться, якщо в інфекціонках, відведених під лікування COVID-19, закінчаться ліжкомісця.

Також повідомлялося, що школярі можуть піти на канікули вже на цьому тижні, а студенти - піти на дистанційку на цілий місяць.