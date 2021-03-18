Как будет работать транспорт во время нового локдауна в Киеве

В Киеве вводят жесткий карантин с 20 марта

Мэр Киева сообщил на брифинге 18 марта, что столица уходит на усиленный карантин с 20 марта. Будет запрещена работа учреждений культуры: кинотеатры, театры, музеи, концертные залы и работа торгово-развлекательных центров. Также будут запрещены массовые мероприятия, в том числе и спортивные. Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.

Как будет работать транспорт в Киеве во время карантина

Общественный транспорт в столице будет работать в обычном режиме. Однако все пассажиры и водители вынуждены будут придерживаться суровых норм перевозок и масочного режима. Также в обязательном порядке нужно будет придерживаться правила о наполняемости салона на 50% мест для сидения.

"Эти ограничения мы водим на три недели – до 9 апреля включительно. Я призываю всех отнестись сознательно и в соответствии с ситуацией и придерживаться ограничений, которые будут введены! Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошел коллапс медицинской системы. Чтобы не подвергать опасности жизни людей!" – отметил Виталий Кличко.