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Как будет работать транспорт во время нового локдауна в Киеве

Автор: Анна Шиканова

В Киеве ужесточили карантин, и жесткие ограничения начнут действовать с 00:00 часов 20 марта (в ночь с пятницу на субботу). Карантинные ограничения вводятся на три недели, до 9 апреля.

Как будет работать общественный транспорт во время нового локдауна в Киеве – читайте ниже.

В Киеве вводят жесткий карантин с 20 марта

Мэр Киева сообщил на брифинге 18 марта, что столица уходит на усиленный карантин с 20 марта. Будет запрещена работа учреждений культуры: кинотеатры, театры, музеи, концертные залы и работа торгово-развлекательных центров. Также будут запрещены массовые мероприятия, в том числе и спортивные. Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.

Как будет работать транспорт в Киеве во время карантина

Общественный транспорт в столице будет работать в обычном режиме. Однако все пассажиры и водители вынуждены будут придерживаться суровых норм перевозок и масочного режима. Также в обязательном порядке нужно будет придерживаться правила о наполняемости салона на 50% мест для сидения.

"Эти ограничения мы водим на три недели – до 9 апреля включительно. Я призываю всех отнестись сознательно и в соответствии с ситуацией и придерживаться ограничений, которые будут введены! Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошел коллапс медицинской системы. Чтобы не подвергать опасности жизни людей!" – отметил Виталий Кличко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как будут работать детские сады и школы во время локдауна в Киеве.

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