Как будет работать ПриватБанк и Ощадбанк на праздники: подробный график

ПриватБанк и Ощадбанк изменят рабочий график в праздничные дни
На Пасху и майские праздники украинцы будут отдыхать с 27 апреля по 1 мая. Подробности нужно уточнять непосредственно на сайте банка.
Нацбанк уже утвердил, как работают банки на Пасху и майские, в частности, определен график работы ПриватБанка и график работы Ощадбанка. Уточняется, что приложение Приват24 работает круглосуточно.
В Киеве с 29 апреля по 1 мая включительно работают только четыре отделения ПриватБанка:
Коллаж РБК-Украина
В Ощадбанке все их отделения без исключения работают по следующему графику:
Ранее мы сообщали о том, в какую сумму украинцам обойдется поход на шашлыки.
К слову, в Украине очень скоро может появиться новый праздник. Предполагается, что в этот день будут почитать тех, кто стал жертвой дискриминации по религиозному признаку.