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Как будет работать ПриватБанк и Ощадбанк на праздники: подробный график

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 17:59
Как будет работать ПриватБанк и Ощадбанк на праздники: подробный график
Коллаж РБК-Украина

ПриватБанк и Ощадбанк изменят рабочий график в праздничные дни

На Пасху и майские праздники украинцы будут отдыхать с 27 апреля по 1 мая. Подробности нужно уточнять непосредственно на сайте банка.

Нацбанк уже утвердил, как работают банки на Пасху и майские, в частности, определен график работы ПриватБанка и график работы Ощадбанка. Уточняется, что приложение Приват24 работает круглосуточно.

В Киеве с 29 апреля по 1 мая включительно работают только четыре отделения ПриватБанка:

  • отделение ПриватБанка на ул. Александра Сабурова, 2а (Деснянский район);
  • отделение ПриватБанка на проспекте Григоренко, 43 (Дарницкий район);
  • отделение ПриватБанка на проспекте Степана Бандеры, 26в (Оболонский район);
  • отделение ПриватБанка на Кольцевой дороге, 1в (Святошинский район).

Как будет работать ПриватБанк и Ощадбанк на праздники: подробный графикКоллаж РБК-Украина

В Ощадбанке все их отделения без исключения работают по следующему графику:

  • с 28 апреля по 1 мая включительно – выходные дни;
  • 2-3 мая – рабочие дни в стандартном режиме;
  • 8 мая – работают, но сокращенный день (заканчивают работу на час раньше);
  • 9 мая – выходной;
  • 10 мая – работают в стандартном режиме;
  • 11 мая – работают по графику вторника, но рабочий день сокращен на один час.

Ранее мы сообщали о том, в какую сумму украинцам обойдется поход на шашлыки.

К слову, в Украине очень скоро может появиться новый праздник. Предполагается, что в этот день будут почитать тех, кто стал жертвой дискриминации по религиозному признаку.

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