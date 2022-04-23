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Как будет работать Ощадбанк на праздник Пасхи: можно ли получить там пенсию

Как будет работать Ощадбанк (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Ощадбанк на пасхальные праздники будет работать в обычном режиме, без дополнительных выходных.

Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.

Как будет работать Ощадбанк на Пасху?

23 апреля (суббота) банк работает в обычном режиме. В этот день клиенты смогут получить банковские услуги в 430 отделениях.

24 апреля празднуется Пасха и в банке будет выходной.

25 апреля (понедельник), будет полноценным рабочим днем ​​как для банка, так и всей банковской системы.

В соответствии с Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье на время действия военного положения.

Банк напомнил, что к услугам клиентов сегодня 2338 работающих банкоматов и 2318 терминалов самообслуживания.

Круглосуточно без выходных доступны онлайн-услуги и продукты Ощадбанка в дистанционных каналах обслуживания – приложениях "Ощад 24/7" и "Мобильный Ощад". Через них можно перечислить средства на помощь Вооруженным Силам Украины.

Актуальный перечень работающих отделений банка вы можете посмотреть по ссылке.

Как мы ранее писали, ПриватБанк открывает новые отделения.

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ПриватБанк