Как будет работать Ощадбанк на праздник Пасхи: можно ли получить там пенсию

Ощадбанк на пасхальные праздники будет работать в обычном режиме, без дополнительных выходных.
Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.
23 апреля (суббота) банк работает в обычном режиме. В этот день клиенты смогут получить банковские услуги в 430 отделениях.
24 апреля празднуется Пасха и в банке будет выходной.
25 апреля (понедельник), будет полноценным рабочим днем как для банка, так и всей банковской системы.
В соответствии с Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье на время действия военного положения.
Банк напомнил, что к услугам клиентов сегодня 2338 работающих банкоматов и 2318 терминалов самообслуживания.
Круглосуточно без выходных доступны онлайн-услуги и продукты Ощадбанка в дистанционных каналах обслуживания – приложениях "Ощад 24/7" и "Мобильный Ощад". Через них можно перечислить средства на помощь Вооруженным Силам Украины.
Актуальный перечень работающих отделений банка вы можете посмотреть по ссылке.
Как мы ранее писали, ПриватБанк открывает новые отделения.