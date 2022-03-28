Что будет, если не платить за коммуналку во время войны: могут ли забрать субсидию

Будут ли наказывать украинцев после войны

Сразу после войны за неуплату коммуналки сразу никто наказывать не будет. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Но если сейчас у вас есть возможность заплатить, то лучше сделать это, поскольку службы ЖКХ сейчас работают на грани возможностей.

В некоторых регионах коммунальщики вынуждены выходить на работу даже под обстрелами оккупантов, чтобы обеспечить гражданам поставки воды, электричества и тепло в домах.

Будут ли забирать субсидии

Украинцев не будут лишать субсидии за неуплату коммуналки, так как все виды социальных услуг государство будет платить регулярно и в полном объеме.

Льготы могут лишить гражданина только в том случае, если у него есть задолженность более 680 грн в течение более 3 месяцев.

Но поскольку субсидию платят только до окончания отопительного сезона, то есть до мая, анализ задолженностей будут проводить уже после его завершения. А это значит, что граждане могут получить все субсидийные выплаты, предусмотренные на нынешний отопительный сезон.