Що буде, якщо не платити за комуналку під час війни: чи можуть забрати субсидію

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого українцям дозволили платити за комунальні послуги по можливості. Держава не буде нараховувати штрафи і пеню за несплату рахунків, а також не буде відключати постачання газу, води, електроенергії.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Відразу після війни за несплату комуналки відразу ніхто карати не буде. Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.
Але якщо зараз у вас є можливість заплатити, то краще зробити це, оскільки служби ЖКГ зараз працюють на межі можливостей.
У деяких регіонах комунальники змушені виходити на роботу навіть під обстрілами окупантів, щоб забезпечити громадянам постачання води, електрики і тепло в будинках.
Українців не позбавлятимуть субсидії за несплату комуналки, через те, що всі види соціальних послуг держава буде платити регулярно і в повному обсязі.
Пільги можуть позбавити громадянина тільки в тому випадку, якщо у нього є заборгованість понад 680 грн протягом понад 3 місяці.
Але оскільки субсидію платять тільки до закінчення опалювального сезону, тобто до травня, аналіз заборгованостей проводитимуть вже після його завершення. А це означає, що громадяни можуть отримати всі субсидійні виплати, передбачені на нинішній опалювальний сезон.
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