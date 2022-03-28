Що буде, якщо не платити за комуналку під час війни: чи можуть забрати субсидію

Чи каратимуть українців після війни

Відразу після війни за несплату комуналки відразу ніхто карати не буде. Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Але якщо зараз у вас є можливість заплатити, то краще зробити це, оскільки служби ЖКГ зараз працюють на межі можливостей.

У деяких регіонах комунальники змушені виходити на роботу навіть під обстрілами окупантів, щоб забезпечити громадянам постачання води, електрики і тепло в будинках.

Чи забиратимуть субсидії

Українців не позбавлятимуть субсидії за несплату комуналки, через те, що всі види соціальних послуг держава буде платити регулярно і в повному обсязі.

Пільги можуть позбавити громадянина тільки в тому випадку, якщо у нього є заборгованість понад 680 грн протягом понад 3 місяці.

Але оскільки субсидію платять тільки до закінчення опалювального сезону, тобто до травня, аналіз заборгованостей проводитимуть вже після його завершення. А це означає, що громадяни можуть отримати всі субсидійні виплати, передбачені на нинішній опалювальний сезон.