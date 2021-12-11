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Что будет, если пить пиво каждый день: врач шокировал ответом

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Суббота 11 декабря 2021 21:33
Что будет, если пить пиво каждый день: врач шокировал ответом Фото: Что будет при ежедневном употреблении пива (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Пиво - это достаточно популярный напиток у украинцев. Но задумывались ли вы, к чему может привести его регулярное употребление.

Диетолог-нутрициолог Ирина Караева рассказала, к чему могут привести даже малые дозы этого пенного напитка, пишет РИА Новости.

Пагубно влияет на организм

Употребление напитка из хмеля очень отражается на головном мозге.

"Употребление пива в больших количествах, тем более ежедневно, - прямой путь к проблемам со здоровьем. Даже в небольших дозах пиво негативно влияет на функционирование головного мозга, клетки массово гибнут из-за кислородного голодания", - сообщила диетолог.

По словам специалиста, этот напиток пагубно влияет на весь организм без исключения.

Головная боль и расстройство желудка

"Также алкоголь может вызывать головную боль и расстройства желудка. В целом он оказывает пагубное влияние на весь организм, начинает страдать сердечно-сосудистая система. Сердце покрывается слоем жира, увеличивается в размерах, а это грозит появлением аритмии и гипертонии", - сказала Караева.

Как сообщила диетолог, весь алкоголь в целом снижает качество жизни. Сейчас все больше и больше людей выбирают здоровый образ жизни и навсегда отказываются от спиртных напитков.

Ранее медики рассказали, что произойдет с организмом, если на два месяца полностью отказаться от алкоголя.

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