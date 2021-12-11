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Що буде, якщо пити пиво щодня: лікар шокував відповіддю

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Субота 11 грудня 2021 21:33
Що буде, якщо пити пиво щодня: лікар шокував відповіддю Фото: що буде при щоденному вживанні пива (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Пиво - це досить популярний напій в українців. Але чи замислювалися ви, до чого може привести його регулярне вживання.

Дієтолог-нутриціолог Ірина Караєва розповіла, до чого можуть призвести навіть малі дози цього пінного напою, пише РІА Новости.

Згубно впливає на організм

Вживання напою з хмелю дуже відбивається на головному мозку.

"Вживання пива у великих кількостях, тим більше щодня, - прямий шлях до проблем зі здоров'ям. Навіть у невеликих дозах пиво негативно впливає на функціонування головного мозку, клітини масово гинуть через кисневе голодування",- повідомила дієтолог.

За словами фахівця, цей напій згубно впливає на весь організм без винятку.

Головний біль і розлад шлунка

"Також алкоголь може викликати головний біль і розлади шлунка. В цілому він надає згубний вплив на весь організм, починає страждати серцево-судинна система. Серце покривається шаром жиру, збільшується в розмірах, а це загрожує появою аритмії і гіпертонії", - сказала Караєва.

Як повідомила дієтолог, весь алкоголь в цілому знижує якість життя. Зараз все більше і більше людей вибирають здоровий спосіб життя і назавжди відмовляються від спиртних напоїв.

Раніше медики розповіли, що станеться з організмом, якщо на два місяці повністю відмовитися від алкоголю.

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