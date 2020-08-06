Будет только один шанс: эти знаки Зодиака солидно подзаработают в августе

Гороскоп на август 2020 расскажет про счастливчиков, которым звезды подарят уникальный шанс солидно подзаработать в конце лета. Известный астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, что смогут пополнить свой банковский счет кругленькой суммой.

Глоба также дал каждому из этих знаков Зодиака совет, как с пользой для себя провести последний месяц лета и не прощелкать ту самую возможность, которой может больше и не быть. Об этом пишет Slovofraza.

Близнецы

Астролог считает, что у Близнецов в августе произойдет перекос в сторону большой прибыли. Ваш шанс выпадет в последнюю неделю лета, когда судьба подбросит вам возможность поучаствовать в интересном и перспективном проекте. B дальнейшем он станет причиной вашего карьерного роста и стремительного обогащения. Павел Глоба советует вам выкладываться и не лениться.

Дева

Девам также подфартит ближе к концу лета. У вас появится шикарный шанс не только восстановить прежний уровень доходов, но еще и значительно приумножить свою прибыль. Правда для этого придется проявить трудолюбие и хорошенько поработать. Заданий и дел будет много. Если Дева не поддастся лени и будет выкладываться по полной, то и финансовое положение стремительно начнет улучшаться.

Стрелец

Удача светит знаку и зодиака Стрелец в августе. Глоба не уточнил, в какой именно период месяца стоит ждать везения, поэтому - будьте на чеку! Реализация уникальной идеи сделает вас довольно популярной личностью в деловых кругах и позволит примечательно разбогатеть. Hо астролог советует вам не тратить все сразу, а отложить в банк под процент и инвестировать какую-то часть.

Рыбы

Астролог говорит, что в августе Рыбы могут стать счастливыми обладателями крупной суммы. Причем прибыль прибудет постепенно, что позволит вам свыкнуться с богатством и не растратить его в спонтанном порыве. Сами же деньги прибудут в качестве вознаграждения за старые проекты или же участие в новом деле. Главное правильно распорядиться прибылью. Глоба рекомендует вложить все в самообразование и профессиональное развитие.

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