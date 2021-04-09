Будет один мощный удар: Землю накроет сильной магнитной бурей

Мощная магнитная буря ожидается в середине апреля. Ученые прогнозируют, что удар будет один, но сильный. Когда ждать метеошторма, как к нему подготовиться и минимизировать влияние, и для кого эти дни особенно опасны - читайте ниже в нашем материале.

Про даты магнитных сообщили нам в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН .

По данным ученых, магнитная буря "красного" уровня G1 произойдет в пятницу, 16 апреля. На следующий день - также метеоволнения, но уже слабые.

Скриншот: Даты магнитных бурь

Под магнитной, или (геомагнитной бурей), ученые подразумевают один из видов геомагнитной активности. Такое явление случается при поступлении в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, которые начинают взаимодействовать с магнитосферой Земли.

Магнитная буря бывает разной по длительности - от нескольких часов до нескольких дней.

Кому нужно поберечься в дни магнитной бури

Когда земли достигают потоки солнечного ветра, в первую очередь страдают метеочувствительные люди, пожилые, те, у кого есть сердечно-сосудистые проблемы, гипертоники, гипотоники, люди с хроническими недугами. Может скакать давление, сердечный ритм давать сбой, ныть старые травмы.

При этом, как говорят врачи, нездоровиться может даже тем, кто считает свое здоровье крепким. В опасные дни может внезапно разболеться голова, вы будете чувствовать усталость, раздражительность и даже упадок сил.

Уберечься от влияния геомагнитной бури можно

Главное, о чем нужно помнить в эти дни: никакого переутомления и тяжелого труда - как физического, так и эмоционального.

Прогуляйтесь по свежему воздуху, сходите в лес, к реке. Сделайте утром легкую разминку, а вечером примите теплую расслабляющую ванную (не более 15 минут).

Конечно же следует избегать стрессов, конфликтов, не ввязываться в ссоры и побольше отдыхать.

Если у вас есть хронические проблемы со здоровьем, держите необходимые вам лекарства неподалеку.

Откажитесь от алкоголя, курения, кофе и других возбуждающих напитков, а также не перегружайте организм вредной пищей.